الأربعاء 22 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

دراسة.. النعاس النهاري المتكرر قد يخفي مشكلات صحية كامنة

22 ابريل 2026 08:51

أظهرت دراسة حديثة أن النعاس المتكرر خلال النهار لدى كبار السن قد يكون مؤشراً على مشكلات صحية كامنة، ويرتبط بزيادة خطر الوفاة.

وأوضحت الدراسة أن القيلولة الطويلة أو المتكررة، خاصة في ساعات الصباح، قد تعكس اضطرابات غير ظاهرة مثل أمراض القلب أو التدهور العصبي أو مشكلات النوم.

واعتمد الباحثون على متابعة أكثر من 1300 شخص لمدة تصل إلى 19 عاماً، باستخدام أجهزة تُرتدى على المعصم لرصد أنماط النشاط والراحة بدقة.

وبيّنت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة "JAMA Network Open" التي تصدرها الجمعية الطبية الأميركية، أن القيلولة الأطول ارتبطت بزيادة خطر الوفاة بنحو 13% لكل ساعة إضافية يومياً، فيما ارتبطت القيلولة المتكررة بزيادة الخطر بنسبة 7% لكل مرة إضافية. كما سُجلت معدلات أعلى للخطر لدى من ينامون في الصباح مقارنة بغيرهم.

ورغم أن القيلولة شائعة بين 20% و60% من كبار السن وقد تكون مفيدة أحيانًا، فإن الإفراط فيها قد يستدعي الانتباه والمتابعة الطبية.

المصدر: وام
النوم
النعاس
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©