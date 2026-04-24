«إحياء الإصدارات الوطنية».. مبادرة لتشكيل الوعي وسردية الوطن

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

تشكل اتفاقية التعاون المشتركة بين وزارة الثقافة والأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة محمد بن راشد، لإعادة نسخ الإصدارات الوطنية القديمة، خطوة وطنية مهمة ومُلهمة ضمن الجهود البناءة التي تسهم في حفظ الذاكرة الثقافية الوطنية وإتاحتها على نطاق أوسع للمعنيين والمهتمين والجمهور، لتكون هذه الإصدارات مرجعاً للأجيال القادمة. وتمثل هذه المبادرات استراتيجية ثقافية معرفية مستدامة، للتأكيد على مدى أهمية الكتاب ركيزة أساسية في تشكيل الوعي، ومصدراً للإبداع والإلهام والابتكار والتفكير النقدي الذي يخدم مستقبل إنتاجية النص ومضامين الرؤية الإبداعية.



خدمة الذاكرة الثقافية

أكدت أسماء الحمادي، الوكيل المساعد المكلف لقطاع تنمية المبدعين في وزارة الثقافة، أن هذه المبادرة النوعية تصب في خدمة الذاكرة الثقافية للوطن، حيث يكون نتاج المبدع مرجعاً لأجيال الوطن، وأشارت إلى أن المرحلة القادمة للمبادرة سوف تشهد دعم وإشراك شركاء جدد للانضمام للمبادرة مثل مكتب المؤسس، ودعوة شاملة للوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية لإيماننا بدور الجميع، وأن مثل هذه الشراكات ترتقي بمضمون المبادرة ومحتواها وقيمتها الوطنية. وفي المرحلة القادمة سنقوم بطباعة كل ما يتعلق بالمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترسيخاً لدور المبادرة في إرساء سردية وطنية تعكس مسيرة الاتحاد وإنجازاته من خلال توثيق مسيرة الفكر والثقافة والمعرفة في الدولة.

وتابعت الحمادي: أن ما يميز مبادرة إحياء الإصدارات الوطنية، الشراكة الثلاثية بين وزارة الثقافة والأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة محمد بن راشد، دعماً للبحث العلمي وتعزيزاً للإنتاج الفكري الإبداعي، ودمج الأجيال بتاريخهم الثقافي وأرثهم الوطني.



أبرز العناوين

قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد: إن مبادرة إحياء الإصدارات الوطنية، مبادرة معنية بإعادة طباعة الإصدارات الحكومية الاتحادية في المرحلة الأولى، وسيتم استهداف 50 عنواناً، بما يقارب 300 نسخة لكل عنوان، وتتولى وزارة الثقافة والأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة محمد بن راشد بتوزيع الإصدارات التي تقوم بطباعتها المبادرة.

وأشار التميمي إلى أن من أبرز عناوين الإصدارات التي تمت طباعتها في المرحلة الأولى من المبادرة، هي: «الدستور المؤقت.. لدولة الإمارات العربية المتحدة»، «الآثار.. في دولة الإمارات العربية المتحدة»، «عامان زاهيان.. في تاريخ إمارة أبوظبي»، وغيرها الكثير من الإصدارات النادرة التي سنقوم بطباعتها وهي في الأساس غير متوفرة في المكتبات والأسواق، ومن الصعوبة أن يحصل عليها الجمهور، وهذا ما جعل المبادرة أن ترعى مثل هذه الفكرة لاحتواء الإصدارات النادرة والقديمة، وإعادة طباعتها للمهتمين لما تحمله هذه المؤلفات من أهمية بالغة ورمزية وطنية تسهم في تعميق الوعي بتاريخنا المعرفي.

وأوضح، أن هناك الكثير من الأفكار لتطوير المبادرة وإتاحتها للأفراد وإشراك المجتمع المحلي في المراحل القادمة.



نافذة للتواصل

بيّن بلال البدور، رئيس ندوة الثقافة والعلوم، أن أهمية المبادرة تأتي من دعم الإرث الفكري والموروث الثقافي الوطني، وترسيخ التواصل بين الأجيال، لنضع أمام الأجيال الجديدة حصيلة معرفية ترسخ لديهم الوعي المعرفي والسرد الوطني بهوية فكرية إبداعية ملهمة. مؤكداً، أهمية استكشاف كتابات الأجيال السابقة، حتى نستطيع الوصول إلى قيمة مضافة لأجيال المستقبل الأجيال.