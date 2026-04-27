«مدارس الحياة».. تجارب تفاعلية مبتكرة تعزّز الإبداع والروابط الأسرية

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن تنظيم سلسلة من التجارب الثقافية المبتكرة التي تحتفي بعام الأسرة، ضمن فعاليات مشروعها «مدارس الحياة»، الذي يندرج تحت مظلة استراتيجية جودة الحياة في دبي.

وستتضمن أجندة المشروع، خلال مايو المقبل، أكثر من 38 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تجمع بين المعرفة والإبداع، وتتيح لزوّار مكتبات دبي العامة إمكانية تطوير مهاراتهم الشخصية والحياتية، وتنمية وعيهم الذاتي، واستكشاف روائع الأدب المحلي وجماليات الموسيقى والخط، إلى جانب إثراء معارفهم اللغوية.

وتشمل الفعاليات الجلسة الافتراضية «الوعي الذاتي والذكاء العاطفي في القيادة»، التي ستقدمها غالية تركي، وتركّز فيها على تعزيز قدرات المشاركين في إدارة المشاعر وتطوير مهاراتهم في التفكير الواعي واتخاذ القرارات.

كما يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشة «الفوالة الإماراتية» بإشراف الشيف علياء آل علي، وفيها سيتعلم المشاركون طرق إعداد طبقي «الجباب» و«الفرني» باستخدام مكوّنات بسيطة تعكس أصالة المطبخ الإماراتي. وستقدم «فينتورا» (Venturia) لرواد مكتبة الراشدية ورشة «إطار صورة عائلي»، التي تمنحهم إمكانية خوض تجربة فنية مميزة، فيما تحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة «ملتقى مدارس الحياة» التي تديرها منى العامودي، وتجمع فيها مقدمي الورش بهدف تبادل الخبرات ومناقشة التحديات واستكشاف فرص تطوير البرامج وتوطيد التعاون، بما يسهم في الارتقاء بجودة المبادرات وأثرها المجتمعي.

وفي إطار أنشطة «نادي الفن»، ستستضيف مكتبة الصفا للفنون والتصميم سلسلة من الورش التفاعلية، من بينها ورشة «صابون المنزل» التي سيقدمها خبراء «بيت الصابون»، حيث سيتعلم المشاركون أساليب تصميم وصناعة الصابون باستخدام تقنيتي الصبّ والتشكيل، بينما سيتولى خبراء استوديو ميداف الإبداعي الإشراف على ورشتي «تصميم منزل ثلاثي الأبعاد» و«بورتريه عائلي بالورق»، ما يمكن الأطفال من خوض تجربة فنية ثرية تتيح لهم ابتكار نماذج منازل ثلاثية الأبعاد تعبّر عن ذكرياتهم وأسلوبهم الخاص، في مساحة تجمع بين الحِرف اليدوية والتعبير الإبداعي. وستقدم المكتبة، بالتعاون مع «تشكيل»، ورشة «ذكريات مطرزة»، وفيها سيتدرّب الزوّار على تحويل الصور الشخصية إلى أعمال فنية مطرزة باستخدام تقنيات التطريز اليدوي، وستشرف هديل عدنان من «غصن للفن» على ورشة «صناعة الدمى» التي تركّز على تعليم رواد المكتبة أساليب مبتكرة لتحويل الخيوط إلى شخصيات تعبّر عن أفراد العائلة.

كما سيتعرف الزوّار في ورشة «إتقان الرسم بالألوان الزيتية»، التي ستقدمها الفنانة عبير العيداني، إلى أساسيات استخدام الألوان الزيتية وموادها، إلى جانب أساليب تخطيط اللوحة وتحضيرها ومبادئ مزج الألوان، فيما تركّز المرحلة التالية من الورشة على تطوير العمل من خلال بناء الطبقات وإثراء التفاصيل، مع تقديم توجيه فردي لكل مشارك لصقل مهاراته، وصولاً إلى إضافة اللمسات النهائية ومناقشة الأعمال ضمن بيئة تفاعلية داعمة.

وسيكون رواد مكتبة حتا العامة على موعد مع ورشة «العائلة بفن لفّ الورق» التي ستقدمها «ستربس أند كيرلز»، وخلالها سيتمكن المشاركون من ابتكار أعمال إبداعية باستخدام هذا الفن، بينما ستشهد مكتبة الراشدية عقد ورشة «حكايات مطرزة» التي سيقدمها خبراء (Happy Chaos)، وفيها سيتعلم الأطفال أساليب تطريز فريدة.

ومن جهة أخرى، ستحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم سلسلة جلسات حوارية ينظمها «ملتقى الراويات» ضمن أنشطة «نادي الكتاب»، من بينها جلسة «رحلة في الحياة مع هالة كاظم»، التي تستضيف الكاتبة هالة كاظم للحديث عن كتابها «هالة والحياة».

كما سيشهد النادي مناقشة رواية «اسمي عليا وهذا أبي» للكاتب الإماراتي علي الشعالي في أجواء ثقافية تفاعلية. وتتضمن الفعاليات أيضاً جلسة «الكتابة الإبداعية: بين الذاكرة والعائلة»، التي ستقدمها سمر عبد الجابر من «مجموعة سحب»، وفيها ستمكن المشاركين من استكشاف العلاقات الإنسانية داخل الأسرة من خلال الكتابة، والتعبير عن الروابط العاطفية وصوت العائلة في النصوص الأدبية.

وفي سياق أنشطة «نادي اللغات»، ستشهد مكتبة الطوار العامة انطلاق مسابقة «تهجئة الكلمات العربية» التي ينظمها مركز «آرابكالي»، بهدف إتاحة الفرصة للطلبة لاستعراض مهاراتهم اللغوية وخوض تجربة تعليمية تنافسية.

كما سينظم مركز الجليلة لثقافة الطفل بالتعاون مع «نحكي عربي» مسابقة «نجوم الشعر» الهادفة إلى صقل قدرات الطلبة في التعبير والإلقاء وتعزيز حضور اللغة العربية لديهم. ويستضيف نادي ذخر - الخوانيج، ضمن أنشطة «نادي التنمية الأسرية»، ورشة «الأسرة الواعية» التي ستقدمها جيهان صفر، وتركّز فيها على أساليب بناء ثقافة قائمة على القيم، وتنمية مهارات التواصل الفعّال بين أفراد الأسرة.

وسينظم مركز الجليلة لثقافة الطفل، بالتعاون مع «كوردن»، فعاليات «نادي الموسيقى والفنون الأدائية»، التي تتضمن ورشة «كورال بالعربي: عائلي» وتهدف إلى تدريب الأطفال على تمارين الإحماء الصوتي، وأساليب التحكم بالتنفس، وضبط الطبقات الصوتية، ونطق الحروف والمفردات، وخلالها سيخوض الصغار تجربة غنائية تفاعلية تتيح لهم ترديد أسمائهم وأفراد عائلاتهم بطريقة إيقاعية ممتعة، تعكس مفهوم الأسرة كبيئة داعمة مليئة بالحب والأمان.

وفي إطار «نادي الخط»، ستنظم مكتبة الصفا للفنون والتصميم ورشة «الزخرفة الهندسية» بإشراف مدرسة الخط والزخرفة بالفجيرة. وخلالها، سيتعرف رواد المكتبة إلى أساسيات بناء الأنماط الهندسية، بينما ستقدم «مامي يامي» في مكتبة حتا العامة ورشة «تشكيلة السندويشات» ضمن «نادي الصحة والتغذية»، والتي ستمكن رواد المكتبة من صقل مهاراتهم في إعداد الطعام وتقديمه، والتعرّف إلى مجموعة من الوصفات السهلة والمبتكرة. وفي السياق ذاته، يستضيف مركز الجليلة لثقافة الطفل ورشة «تحضير البيتزا»، الهادفة إلى تعريف المشاركين بأساسيات إعداد عجينة البيتزا وتحضيرها بأسلوب عملي مبسّط.