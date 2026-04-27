«اتحاد كُتّاب وأدباء الإمارات» يعيّن لولوة المنصوري مسؤولاً تنفيذياً للمتابعة والتنسيق

أبوظبي (الاتحاد)



يعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات عن تعيين الأديبة لولوة المنصوري لتولي المهام الإدارية في الاتحاد في وظيفة «تنفيذي المتابعة والتنسيق»، وذلك ضمن جهود الاتحاد لتعزيز العمل الإداري والثقافي وتطوير آليات المتابعة والتنسيق في مختلف الأنشطة والبرامج الثقافية.

وتمتلك الأديبة لولوة المنصوري سجلاً حافلاً في العملين الإداري والثقافي، فقد سبق لها الفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات خلال دورته السابقة «2021 – 2024»، حيث شغلت خلال هذه الفترة مسؤولية النشر والتأليف، كما توّلت الإشراف على فرع الاتحاد في إمارة رأس الخيمة، وشاركت في عدد من اللجان الثقافية والإدارية داخل الاتحاد وترأّست بعضاً منها. كما ساهمت في النشر والكتابة في عدد من الدوريات الثقافية المحلية والعربية.

وعلى الصعيد الإبداعي، صدر للأديبة لولوة المنصوري عدد من الأعمال الأدبية، من بينها ثلاث روايات هي: خرجنا من ضلع جبل، آخر نساء لنجة، قوس الرمل.

كما صدر لها ثلاث مجموعات قصصية هي: قبر تحت رأسي، القرية التي تنام في جيبي، عندما كانت الأرض مربعة.

وفي مجال الدراسات والأبحاث، صدر لها كتابان هما: تنوير الماء: رحلة إصغاء لتيار الخيال الإنساني في الإمارات، عن دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي، ومفردات الماء في جبال الحجر، عن معهد الشارقة للتراث. ويأتي هذا التعيين في إطار حرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على الاستفادة من الكفاءات الأدبية والإدارية في تطوير العمل المؤسسي والثقافي، وتعزيز البرامج والمبادرات التي تخدم المشهد الثقافي في دولة الإمارات.