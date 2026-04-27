الإثنين 27 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مركز أبوظبي للغة العربية يقدّم حسماً بنسبة 50% على إصدارات «كلمة»

شعار مركز أبوظبي للغة العربية
27 ابريل 2026 18:33

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز أبوظبي للغة العربية عن تقديم حسم بنسبة 50% على أسعار إصدارات مشروع «كلمة» للترجمة، وذلك بمناسبة «اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف»، و«اليوم العالمي للملكية الفكرية»، اللذين يصادفان 23، و26 أبريل من كل عام، في خطوة تعكس التزامه بدعم صناعة النشر والترجمة، وتشجيع أفراد المجتمع على اقتناء الكتب المترجمة إلى اللغة العربية، بما يعزّز لديهم ثقافة القراءة، ويوسّع آفاقهم المعرفية.
ويمكن للقرّاء الاستفادة من الحسومات عبر الشراء المباشر من خلال تطبيق «كلمة» وموقعها الإلكتروني وذلك حتى منتصف مايو 2026، بما يمنحهم تجربة سلسة للوصول إلى مجموعة واسعة من المؤلفات في حقول أبرزها الفلسفة وعلم النفس، والعلوم الاجتماعية، واللغات، والفنون، والأدب، والتاريخ، والجغرافيا، إلى جانب كتب الأطفال والناشئة.
وتتوافر على موقع «كلمة» وتطبيقها إصدارات نوعية مترجمة عن 13 لغة تتضمن الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، والألمانية، والهندية، والتركية، والصينية، والسويدية، والإيطالية، والهولندية، والروسية، والبولندية، والكردية. في وقت يواصل فيه المشروع جهوده للتوسّع في الترجمة عن مزيد من اللغات، بما يعزّز التبادل الثقافي، ويثري المحتوى المعرفي.
وتعكس المبادرة حرص المركز على إثراء المخزون الفكري للقرّاء، وبناء ثقافة مجتمعية تقدّر جهود الكتّاب والمبدعين، وترعى حقوقهم الفكرية والأدبية.

شعار مركز أبوظبي للغة العربية
