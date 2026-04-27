«المعتقدات الشعبية».. وصف الذاكرة والهوية التراثية الإماراتية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

الذاكرة الشعبية الإماراتية غنية بتفاصيلها والمعتقدات التي تثري الباحثين وتضعهم بصورة التراث المادي وغير المادي، وما يرتبط بهما من ممارسات ثقافية.

ومن إصدارات معهد الشارقة للتراث، كتاب للباحثَين إبراهيم الهاشمي، والدكتورة عائشة بالخير، قدّما فيه قراءة لهذا الجانب، في عدد من البيئات الثقافية الإماراتية المتنوعة.

ويُعدُّ الكتاب إسهاماً مهماً لفهم جملة الطقوس والأعراف والغيبيات في يوميات الناس وسلوكهم المبني على معارفهم ومعتقداتهم الاجتماعية والغيبية، كمحاولة جادة لرصد ما هو موجود، من دون نقد أو تفسير علمي، حيث يُترك للقارئ التجوال في فصول الكتاب، لمجرد المعرفة والاستمتاع في الاستنتاج وتكوين الصورة لوصف الذاكرة والهوية التراثية الإماراتية.