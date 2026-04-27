التعليم والمعرفة

«المعتقدات الشعبية».. وصف الذاكرة والهوية التراثية الإماراتية

غلاف الكتاب
28 ابريل 2026 01:10

محمد عبدالسميع (الشارقة)

أخبار ذات صلة
بدور القاسمي: تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين المؤسسات الثقافية
«الثقافة» تُعلن نتائج مؤشر الإمارات الوطني للقراءة 2025

الذاكرة الشعبية الإماراتية غنية بتفاصيلها والمعتقدات التي تثري الباحثين وتضعهم بصورة التراث المادي وغير المادي، وما يرتبط بهما من ممارسات ثقافية.
ومن إصدارات معهد الشارقة للتراث، كتاب للباحثَين إبراهيم الهاشمي، والدكتورة عائشة بالخير، قدّما فيه قراءة لهذا الجانب، في عدد من البيئات الثقافية الإماراتية المتنوعة.
ويُعدُّ الكتاب إسهاماً مهماً لفهم جملة الطقوس والأعراف والغيبيات في يوميات الناس وسلوكهم المبني على معارفهم ومعتقداتهم الاجتماعية والغيبية، كمحاولة جادة لرصد ما هو موجود، من دون نقد أو تفسير علمي، حيث يُترك للقارئ التجوال في فصول الكتاب، لمجرد المعرفة والاستمتاع في الاستنتاج وتكوين الصورة لوصف الذاكرة والهوية التراثية الإماراتية.

إبراهيم الهاشمي
الذاكرة الشعبية المحلية
عائشة بالخير
الإمارات
التراث
التراث الإماراتي
معهد الشارقة للتراث
آخر الأخبار
سفينة حربية أميركية توقف سفينة ترفع العلم الإيراني تحاول الإبحار إلى ميناء في إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: انقسام القيادة الإيرانية أكبر عقبة أمام التوصل إلى اتفاق
28 ابريل 2026
عمال فلسطينيون يكسرون الخرسانة أثناء عملهم على الأنقاض في خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
فلسطينيون يستخدمون أنقاض غزة لإصلاح الشوارع
28 ابريل 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عون لـ«حزب الله»: من يجر لبنان إلى الحرب «خائن»
28 ابريل 2026
رجال الإنقاذ في موقع تعرض لغارة جوية روسية على أوديسا (رويترز)
الأخبار العالمية
ألمانيا تلمح إلى إمكانية تنازل أوكرانيا عن أراض
28 ابريل 2026
مهاجرون يحاولون عبور القنال الإنجليزي
الأخبار العالمية
إنقاذ 119 مهاجراً بـ«المانش»
28 ابريل 2026
