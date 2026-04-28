الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

علماء روس يبتكرون تقنية لحماية الكبد وترميمه ذاتيا

28 ابريل 2026 19:16

ابتكر علماء جامعة سيتشينوف الطبية بالتعاون مع علماء مؤسسات من علمية روسية، تقنية رائدة لحماية الكبد وترميمه، تعتمد على جسيمات نانوية متوافقة حيويا وجزيئات «microRNA».

ويتمثل العنصر الأساسي في هذه التقنية في الجسيمات النانوية المتوافقة حيويا والمصنوعة من حمض البوليلاكتيك «PLA» وبوليمرات مساعدة؛ حيث تعمل هذه الجسيمات كناقلات لجزيئات «microRNA 200a»، فتحميها من التحلل في الدم وتضمن إطلاقها تدريجيا داخل خلايا الكبد.

وينظم «microRNA 200a» نشاط الجينات المرتبطة بالإجهاد التأكسدي والالتهاب وتلف الأنسجة، وتختل هذه العملية عند الإصابة بأمراض الكبد، ما يسرع من عملية تليفه وقصوره.

وقال بيوتر تيماشوف، مدير المختبر العلمي والعملي بجامعة سيتشينوف، إن العلاج القائم على الحمض النووي الريبوزي الميكروي يسمح باستهداف العديد من النقاط الرئيسية التي تتسبب بالمرض في آن واحد.

واضاف أن هذه الدراسة أكدت التأثير الوقائي لهذه الجزيئات في كل من إصابات الكبد الحادة والمزمنة، وأن هذا النهج لا يقتصر على الحد من مظاهر التغيرات المرضية فقط، بل يحفز عمليات تجديد الأنسجة الطبيعية والفسيولوجية أيضا.

 

المصدر: وام
الكبد والبنكرياس
مرضى الكبد
الالتهابات
دراسة
دراسة علمية
روسيا
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©