بدور القاسمي: المعرفة أداة تمكين تمنح الأمل

الرباط (الاتحاد)

شهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسسة ورئيسة «مؤسسة كلمات»، وسفيرة النوايا الحسنة للتعليم وثقافة الكتاب لدى «اليونسكو»، وفي سياق الاحتفاء باختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026 من قبل منظمة اليونسكو، سلسلة من المبادرات الثقافية والإنسانية التي نظمتها المؤسسة في العاصمة المغربية الرباط، دعماً للأطفال، وتعزيزاً لفرصهم في الوصول إلى المعرفة والتعلّم، في إطار تعاون ثقافي وإنساني يرسخ القيم المشتركة، ويعزز الاستثمار في الإنسان والمعرفة.

وتضمنت الزيارة مبادرة «تبنَّ مكتبة» لمؤسسة الدكتور عبد الرحمن فنيش في مستشفى الأطفال بالرباط، حيث أهدت «مؤسسة كلمات» مكتبة متنقلة تضم كتباً عربية للأطفال، إلى جانب تنظيم أنشطة قرائية وثقافية هدفت إلى تعزيز علاقتهم بالكتاب وإثراء تجربتهم داخل البيئة العلاجية.

كما شملت الزيارة مبادرة «أرى» في المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، من خلال توفير كتب شاملة وميسّرة استفاد منها أكثر من 170 طالباً كفيفاً وضعيف بصر من مختلف الفئات العمرية. وقد صُممت هذه الإصدارات لتتيح للأطفال المكفوفين والمبصرين خوض تجربة قرائية مشتركة، تجمع بين النص المطبوع، وطباعة برايل، والرسوم التوضيحية اللمسية.

وأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أهمية مبادرات «مؤسسة كلمات» في المغرب قائلة: «إن وصول الأطفال إلى الكتاب حق أساسي يجب أن يكون متاحاً لكل طفل، مهما كانت ظروفه، فالمعرفة أداة تمكين تمنح الأمل وتوسع آفاق المستقبل، وتفتح أمام الأطفال مساحات أوسع للفهم والتخيّل، وتعزز قدرتهم على تجاوز التحديات بثقة».

وأضافت: «تأتي هذه المبادرات في المغرب امتداداً لرؤية الشارقة الثقافية والإنسانية التي تؤمن بأن المعرفة جسر للتواصل بين الشعوب، وأداة لتعزيز التقارب الإنساني، كما تعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية، وما يجمعهما من اهتمام مشترك بالاستثمار في الإنسان وتمكين الأجيال الجديدة، من خلال مبادرات ثقافية تسهم في ترسيخ قيم التعلم، وتعزيز حضور القراءة في حياة الأطفال». وقالت نائلة فنيش، رئيسة مؤسسة الدكتور عبد الرحمن فنيش: «تعكس هذه المبادرات رؤية إنسانية عميقة تقودها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، في جعل الثقافة والمعرفة جزءاً من منظومة الدعم الموجه للإنسان، خاصة في الظروف التي يكون فيها الطفل بأمسّ الحاجة إلى الأمل والرعاية». قال د. صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين: «إن توفير الكتب المهيأة للأطفال المكفوفين وضعاف البصر يشكّل خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة المعرفية، وتمكينهم من التعلم والاستقلالية».

وكان في استقبال الشيخة بدور القاسمي في مؤسسة الدكتور عبد الرحمن فنيش بمستشفى الأطفال بالرباط كل من معالي محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفتيحة المودني، عمدة مدينة الرباط، وشرف أحميمد، مدير مكتب «اليونسكو» بمنطقة المغرب العربي، ونائلة فنيش، رئيسة مؤسسة الدكتور عبد الرحمن فنيش.

وتضمن البرنامج افتتاح المتحف المتنقل للكتاب في مؤسسة الدكتور عبد الرحمن فنيش، إلى جانب عرض موسيقي قدمه أطفال برنامج الموسيقى للمؤسسة، وفقرة سرد قصصي تفاعلية قدمتها الفنانة المغربية أمل عيوش. كما أهدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي كتابها «العاصمة العالمية للكتاب» إلى الأطفال، والتقطت صوراً جماعية مع الأطفال والحضور.

وكان في استقبال الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي لدى وصولها إلى المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، صاحبة السمو الأميرة لالة لمياء الصلح، رئيسة المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، إلى جانب د. صلاح الدين السمار، وعدد من المسؤولين والشخصيات الثقافية والتربوية.