الثلاثاء 28 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مكتبة محمد بن راشد» تحتضن جلسات لتعزيز الوعي المالي بالمجتمع

28 ابريل 2026 21:36

دبي (الاتحاد)

في إطار جهودها المتواصلة لنشر المعرفة وتبسيط المفاهيم العلمية والثقافة المعرفية، نظّمت مكتبة محمد بن راشد، الجلسة التفاعلية الثانية من سلسلة جلسات إدارة المال التي يقدمها الدكتور أليسيو فاشيا، بعنوان «الأرقام ليست مخيفة كما تبدو». وشهدت الجلسة التي ركّزت على تبسيط المفاهيم الرقمية من خلال طرحها بأسلوب سلس ومدعوم بأمثلة من الحياة اليومية، حضوراً لافتاً من مختلف الفئات العمرية.
وهدفت الجلسة إلى إعادة تشكيل النظرة إلى الأرقام وتحويلها من مصدر للقلق إلى تجربة قائمة على الفهم والاكتشاف والمتعة، من خلال تسليط الضوء على كيفية التعامل مع الأرقام بثقة، بدءاً من كسر الحاجز النفسي المرتبط بالرياضيات، مروراً بتقديم تقنيات ذهنية تساعد على التفكير المنطقي، وصولاً إلى توظيف الألعاب والأنشطة التفاعلية وسيلة تعليمية فعّالة.
 كما أُتيحت للمشاركين فرصة خوض تجارب تطبيقية عززت من تفاعلهم وأسهمت في ترسيخ المفاهيم المطروحة بشكل تدريجي وممتع، ما ساهم في تقريب الفكرة إلى أذهان المشاركين، وتعزيز فهمهم بطريقة عملية.
 وفي سياق متصل، أكدت الجلسة أهمية بناء علاقة إيجابية مع الأرقام منذ سن مبكرة، وأثر هذه الخطوة في تنمية مهارات التحليل واتخاذ القرار في مختلف مجالات الحياة. كما شددت على أن التحديات المرتبطة بالرياضيات لا تعود إلى صعوبة المادة بقدر ما ترتبط بأساليب تقديمها، الأمر الذي يجعل من تطوير طرق التعليم أولوية أساسية.
 وتندرج هذه الفعالية ضمن سلسلة من البرامج النوعية التي تحرص مكتبة محمد بن راشد على تنظيمها؛ بهدف دعم التعلم المستمر وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، بما يسهم في إعداد جيل قادر على التفكير النقدي والتعامل مع المعارف المختلفة بثقة ومرونة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©