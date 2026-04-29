"تريندز" يشارك في "معرض الرباط للكتاب" بـ450 إصداراً

تشارك مجموعة "تريندز"، عبر مكتبها الافتراضي في المغرب، في النسخة الحادية والثلاثين من المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط، والذي تنطلق فعالياته غدا وتتواصل حتى 10 مايو المقبل في فضاء OLM السويسي بالعاصمة المغربية الرباط.

وتقدم المجموعة ما يزيد على 450 من أبرز إصداراتها النوعية، والتي تتنوع بين السلاسل العلمية والبحوث والدراسات الاقتصادية والجيوسياسية، والتكنولوجية والسياسية والاجتماعية.

وتأتي مشاركة المجموعة في المعرض تزامناً مع اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026، حيث يواكب جناحها هذا التتويج بإطلاق مجموعة من الكتب الجديدة، وتنظيم واستضافة عدد من الفعاليات المعرفية واللقاءات الفكرية مع مسؤولي مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية والعلمية في دول شمال أفريقيا، بجانب بحث التعاون والشراكة المعرفية مع دور النشر الدولية، مما يعزز حركة النشر ويدعم المعرفة إقليمياً ودولياً.

وتشهد النسخة الجديدة من المعرض، التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل المغربية، مشاركة ما يزيد على 891 دار نشر ومؤسسة فكرية وثقافية، من أكثر من 61 دولة، وتحل الجمهورية الفرنسية ضيف الشرف على الحدث، كما يستضيف المعرض كوكبة من المفكرين والباحثين والخبراء والأدباء من دول عدة.

وأكدت مجموعة "تريندز"، أن أهمية المشاركة في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الرباط للعام الثاني على التوالي، تكمن في نشر المعرفة المتخصصة من خلال إتاحة محتوى بحثي وعلمي لجمهور المعرض، مما يسهم في سد الفجوة المعرفية في مجالات عدة، خاصة الإستراتيجية والتكنولوجية والاقتصادية.

وذكرت أن الهدف من المشاركة هو دعم حركة النشر والترجمة وتشجيع الباحثين والأكاديميين والمفكرين على الإنتاج الفكري وتعزيز الترجمة من اللغات العالمية، بجانب بناء جسور التواصل والتفاعل المباشر مع القراء والمهتمين بالبحث العلمي في دول شمال أفريقيا، فضلاً عن تبادل الخبرات والتجارب مع دور النشر والمؤسسات البحثية والأكاديمية.

من جانبها، قالت روضة المرزوقي، الباحثة ومديرة إدارة التوزيع والمعارض في مجموعة "تريندز"، إن المشاركة في معرض الرباط لا تقتصر على تقديم أبرز الكتب العلمية والبحثية فقط، بل تمتد إلى تهيئة بيئة ثقافية تفاعلية تحفز على القراءة والتفكير الإبداعي والاستنارة بالعلم، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الإصدارات النوعية الجديدة.







