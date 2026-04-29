الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تعلن الشعار والإطار التقييمي لـ«بينالي الشارقة»

لقطة من معرض غاليري كريستينا غيرا للفن المعاصر للفنانة أنجيلا فيريرا (من المصدر)
30 ابريل 2026 01:56

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون الشعار والإطار التقييمي وقائمة الفنانين المشاركين في الدورة السابعة عشرة من بينالي الشارقة، التي تُقام خلال الفترة من 21 يناير إلى 13 يونيو2027، لتواصل المؤسسة عبرها ترسيخ حضور هذا الحدث بوصفه منصة عالمية للتأمل في تحولات الفن المعاصر وأسئلته.
وتأتي هذه الدورة تحت عنوان «أجيجٌ فيما تبقّى»، بمشاركة 109 فنانين من مختلف أنحاء العالم، حيث تنفتح ثيمتها العامة على مساءلة القلق الذي يعتمل في حاضرنا، بوصفه امتداداً لبقايا ماضٍ لم يُعش.  وانطلاقاً من هذه الرؤية، يجمع بينالي الشارقة 17 بين مقاربتين تقييميّتين متمايزتين لكلٍّ من القيّمتين أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو، في حوار يتقاطع عند أسئلة الذاكرة والتاريخ والتحوّل. وتتتبّع هاروتيونيان الحيوات اللاحقة والمتعددة للحداثة الاشتراكية، كما تجلّت في هوامش مشاريع التحديث، ويشارك في هذا المسار 55 فناناً وفنانة، يقدمون أعمالاً تنفتح على إمكانات جديدة لتمثيل الواقع وإعادة التفكير في أشكاله ضمن عالم مثقل بالتناقضات.
وتنطلق باولا ناسيمنتو من تصور يعتبر أن الحاضر لا يتشكّل فقط من أطياف ماضٍ غير مُعاش، بل كذلك من تراكمات «العنف البطيء». وتدعو 54 فناناً وفنانة لاستكشاف البنية التحتية بوصفها منهجاً للبحث في تقاطعات الفضاء والمكان والذاكرة، سواء في أبعادها الملموسة أو غير الملموسة.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©