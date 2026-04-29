«الشارقة للفنون» تعلن الشعار والإطار التقييمي لـ«بينالي الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون الشعار والإطار التقييمي وقائمة الفنانين المشاركين في الدورة السابعة عشرة من بينالي الشارقة، التي تُقام خلال الفترة من 21 يناير إلى 13 يونيو2027، لتواصل المؤسسة عبرها ترسيخ حضور هذا الحدث بوصفه منصة عالمية للتأمل في تحولات الفن المعاصر وأسئلته.

وتأتي هذه الدورة تحت عنوان «أجيجٌ فيما تبقّى»، بمشاركة 109 فنانين من مختلف أنحاء العالم، حيث تنفتح ثيمتها العامة على مساءلة القلق الذي يعتمل في حاضرنا، بوصفه امتداداً لبقايا ماضٍ لم يُعش. وانطلاقاً من هذه الرؤية، يجمع بينالي الشارقة 17 بين مقاربتين تقييميّتين متمايزتين لكلٍّ من القيّمتين أنجيلا هاروتيونيان وباولا ناسيمنتو، في حوار يتقاطع عند أسئلة الذاكرة والتاريخ والتحوّل. وتتتبّع هاروتيونيان الحيوات اللاحقة والمتعددة للحداثة الاشتراكية، كما تجلّت في هوامش مشاريع التحديث، ويشارك في هذا المسار 55 فناناً وفنانة، يقدمون أعمالاً تنفتح على إمكانات جديدة لتمثيل الواقع وإعادة التفكير في أشكاله ضمن عالم مثقل بالتناقضات.

وتنطلق باولا ناسيمنتو من تصور يعتبر أن الحاضر لا يتشكّل فقط من أطياف ماضٍ غير مُعاش، بل كذلك من تراكمات «العنف البطيء». وتدعو 54 فناناً وفنانة لاستكشاف البنية التحتية بوصفها منهجاً للبحث في تقاطعات الفضاء والمكان والذاكرة، سواء في أبعادها الملموسة أو غير الملموسة.