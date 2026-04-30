ثقافية الشارقة تصدر العدد 345 من مجلة «الرافد»

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت دائرة الثقافة في إمارة الشارقة العدد (345) من مجلة «الرافد» الثقافية لشهر مايو 2026، والذي يسلّط الضوء على حزمة من الإنجازات والمبادرات الثقافية والعلمية والأكاديمية التي تشهدها الإمارة، وقد جاء العدد حافلاً بالتغطيات الشاملة، التي تعكس رؤية الشارقة المستدامة في بناء الإنسان وتوثيق التراث وتعزيز الحراك المسرحي والأدبي.

إطلاقات رقمية وعلمية رائدة

تصدّرت صفحات المجلة الأولى تغطية شاملة لقيام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بإطلاق تطبيق ومنصة «القواسم» الرقمية، التي تهدف إلى توثيق تاريخ عائلة القواسم بأسلوب علمي معاصر يجمع بين الدقة وإتاحة الوصول الميسر، ضمن بيئة رقمية متكاملة.

وفي الشأن العلمي والفلكي، أفردت المجلة تغطية لمتابعة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، إطلاق القمر الصناعي المكعب «الشارقة سات 2» على متن صاروخ «فالكون 9».

المسرح ومعارض الكتب

استعرض العدد الجديد ختام فعاليات الدورة الخامسة والثلاثين من «أيام الشارقة المسرحية»، والتي أقيمت في قصر الثقافة بحضور صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث كرّم سموّه الفنان الكويتي محمد جابر الفائز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي، والفنان الإماراتي جمال السميطي بوصفه الشخصية المحلية المكرمة.

وعلى صعيد معارض الكتب، وثّقت المجلة إعلان سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، عن اختيار سلطنة عمان ضيف شرف الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026، احتفاءً بما قدّمته الثقافة العمانية من إسهامات راسخة في الأدب والفكر العربي.

إنجازات أكاديمية في جامعات الشارقة

رصدت مجلة «الرافد» الحراك الأكاديمي النشط والمتقدم في مؤسسات التعليم العالي بالإمارة، من خلال تسليط الضوء على تنظيم قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في جامعة الشارقة لمعرضه السنوي لمشاريع الطلبة لعام 2026، والذي ضم أكثر من 50 مشروعاً متميزاً اعتمدت بشكل واسع على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعلان مجلس الاعتماد الأميركي لتعليم الصيدلة (ACPE) عن تجديد الاعتماد الدولي لبرنامجي بكالوريوس الصيدلة ودكتور الصيدلة في جامعة الشارقة حتى عام 2030، وفتح الجامعة القاسمية باب القبول في برامج الماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027، وتحديداً في برنامجي «ماجستير اللغة العربية وآدابها» و«ماجستير الفقه وأصوله».

توثيق التراث وإثراء المكتبة العربية

تضمن العدد تقارير ومتابعات متنوعة حول جهود الإمارة في حفظ التراث ودعم الإنتاج الأدبي ونشر المعرفة، وتوقّف عند تكريم دائرة الثقافة في الشارقة لمؤلفي إصداراتها التي طبعت خلال العام 2025، والتي بلغت في مجملها 131 عنواناً جديداً تنوعت بين النقد والرواية والشعر والمسرح وأدب الطفل.

وسلّطت المجلة الضوء على مبادرة هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع المعهد الثقافي العربي في جامعة القلب المقدّس الكاثوليكية بميلانو، لتوثيق مجموعة نادرة من النقود الإسلامية المحفوظة في قلعة سفورزيسكو، يتصدرها أقدم دينار عربي إسلامي مؤرخ بسنة 77 هجرية، وإصدار مجمع اللغة العربية في الشارقة للعدد العشرين من مجلته الدورية لشهر فبراير 2026، متضمناً بحوثاً في البيان القرآني واللغويات والمعجميات.

وأبرزت المجلة دور مجموعة «كلمات» في توسيع حضور أدب الطفل العربي عالمياً، من خلال كتالوج يضم أكثر من 1000 عنوان مترجم إلى لغات متعددة، كما غطّت المجلة الأنشطة الشعرية والفكرية المتنوعة التي نظمتها «بيوت الشعر» في كل من الشارقة، ونواكشوط، والأقصر، ومراكش، والمفرق، والقيروان، وتطوان.