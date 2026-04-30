اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي.. يستأنف نشاطه الثقافي في مايو

أبوظبي (الاتحاد)

يستأنف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي، برامجه وأنشطته الثقافية ابتداءً من السادس من مايو المقبل، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحراك الثقافي والفكري، وتفعيل دور المشهد الأدبي في الدولة. ويفتتح الاتحاد نشاطه بجلسة نقاشية تُقام يوم 6 مايو، بعنوان «قراءة في كتاب التثقيف زمن التأفيف»، لمؤلفته الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث تشارك في الجلسة كلٌّ من شيخة الجابري وآن الصافي، في حوار يتناول مضامين الكتاب ورؤاه الفكرية، وما يطرحه من قضايا ثقافية معاصرة. كما ينظّم الاتحاد جلسة ثانية يوم 12 مايو بعنوان «السرد الشعبي والتراث: صلة الماضي بالحاضر في المجتمع»، بمشاركة المستشارة والباحثة في التراث، الدكتورة عائشة بالخير، والباحث سعيد السويدي، فيما تدير الجلسة الباحثة عبير محمد باشراحيل، حيث تناقش الجلسة أهمية السرد الشعبي في حفظ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة الاتحاد الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي، وفتح آفاق الحوار بين المبدعين والباحثين، بما يسهم في تعزيز مكانة الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع.