الخميس 30 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي.. يستأنف نشاطه الثقافي في مايو

30 ابريل 2026 16:59

أبوظبي (الاتحاد)
يستأنف اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، فرع أبوظبي، برامجه وأنشطته الثقافية ابتداءً من السادس من مايو المقبل، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحراك الثقافي والفكري، وتفعيل دور المشهد الأدبي في الدولة. ويفتتح الاتحاد نشاطه بجلسة نقاشية تُقام يوم 6 مايو، بعنوان «قراءة في كتاب التثقيف زمن التأفيف»، لمؤلفته الشيخة اليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث تشارك في الجلسة كلٌّ من شيخة الجابري وآن الصافي، في حوار يتناول مضامين الكتاب ورؤاه الفكرية، وما يطرحه من قضايا ثقافية معاصرة. كما ينظّم الاتحاد جلسة ثانية يوم 12 مايو بعنوان «السرد الشعبي والتراث: صلة الماضي بالحاضر في المجتمع»، بمشاركة المستشارة والباحثة في التراث، الدكتورة عائشة بالخير، والباحث سعيد السويدي، فيما تدير الجلسة الباحثة عبير محمد باشراحيل، حيث تناقش الجلسة أهمية السرد الشعبي في حفظ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي الثقافي لدى الأجيال. 
وتأتي هذه الفعاليات ضمن خطة الاتحاد الرامية إلى إثراء المشهد الثقافي المحلي، وفتح آفاق الحوار بين المبدعين والباحثين، بما يسهم في تعزيز مكانة الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء المجتمع.

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©