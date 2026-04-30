الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظّم محاضرة «بداية مسيرة الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

نظّم الأرشيف والمكتبة الوطنية محاضرة افتراضية بعنوان «اللجنة التشاورية في مجلس حكام الإمارات المتصالحة: بداية مسيرة الاتحاد 1964-1971»، بهدف استعراض الدور الذي لعبته اللجنة في تمهيد الطريق نحو قيام الاتحاد وتعزيز مسيرة التنمية.

وأكد الدكتور سيف البدواوي، في المحاضرة، أن اللجنة التشاورية شكّلت محطة مفصلية في تاريخ الإمارات المتصالحة، إذ أسهمت في تنظيم العمل بين الحكام، ووضع أولويات المشاريع التنموية، ومناقشة القضايا الحيوية مثل البنية التحتية والتعليم والصحة والخدمات العامة، مشيراً إلى أنّها كانت بمثابة حلقة وصل بين الحكام والإدارة البريطانية، ومختبراً مبكراً للعمل الاتحادي المشترك.