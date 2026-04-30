«زايد الوطني» يسلط الضوء على العقيق الأحمر في عجمان

أبوظبي (الاتحاد)

واصل متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم برنامج من المتحف إلى المجتمع: حوار ثقافي حي عبر دولة الإمارات في عجمان، وذلك في مجلس أمين الشرفاء، بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام - عجمان، بمشاركة عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني، وميثاء سعد السويدي، مدير الآثار والتراث والمتاحف في دائرة السياحة والثقافة والإعلام - عجمان، وعلي عبد الرحمن المقبالي، رئيس وحدة البحث الأثري في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

واستعرضت جلسة «العصر البرونزي: التجارة والزينة والتعبير الثقافي» خرز العقيق الأحمر المكتشف في عجمان، وسلطت الضوء على ما تكشفه هذه القطع عن شبكات التجارة والزينة الشخصية والتعبير الثقافي في المجتمع الإماراتي قديماً.