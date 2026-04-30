الجمعة 1 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«زايد الوطني» يسلط الضوء على العقيق الأحمر في عجمان

جانب من الجلسة الحوارية (من المصدر)
1 مايو 2026 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

واصل متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم برنامج من المتحف إلى المجتمع: حوار ثقافي حي عبر دولة الإمارات في عجمان، وذلك في مجلس أمين الشرفاء، بالتعاون مع دائرة السياحة والثقافة والإعلام - عجمان، بمشاركة عمار البنا، أمين متحف معاون في متحف زايد الوطني، وميثاء سعد السويدي، مدير الآثار والتراث والمتاحف في دائرة السياحة والثقافة والإعلام - عجمان، وعلي عبد الرحمن المقبالي، رئيس وحدة البحث الأثري في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.
واستعرضت جلسة «العصر البرونزي: التجارة والزينة والتعبير الثقافي» خرز العقيق الأحمر المكتشف في عجمان، وسلطت الضوء على ما تكشفه هذه القطع عن شبكات التجارة والزينة الشخصية والتعبير الثقافي في المجتمع الإماراتي قديماً.

متحف زايد
عجمان
متحف زايد الوطني
الإمارات
المتحف الوطني
العقيق الأحمر
