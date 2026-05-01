إطلاق صاروخ "أريان 6" إلى الفضاء حاملاً 32 قمراً صناعياً

أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية صاروخ "أريان 6"، إلى الفضاء، على متنه 32 قمراً صناعياً مخصصة لكوكبة "أمازون ليو" (Project Kuiper) لخدمات الإنترنت الفضائي.





وأوضحت شركة خدمات الإطلاق الأوروبية "أريان سبيس" أن الصاروخ "أريان 6" انطلق، الخميس، في نسخته الأقوى والمعززة من مركز غويانا الفضائي في "كورو" بأميركا الجنوبية.



وأفادت الشركة أنها تعتزم تنفيذ 18 عملية إطلاق لصالح "أمازون ليو"، لافتة إلى أن هذه الكوكبة من الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض صُممت لتوفير اتصال إنترنت سريع وموثوق للعملاء والمناطق التي لا تزال تفتقر للاتصال بالشبكات الحالية.