باحث فضاء روسي يؤكد استحالة هبوط الإنسان على كوكب الزهرة

1 مايو 2026 08:47

أكد فلاديمير سيتشوف، كبير الباحثين ورئيس قسم بحوث بيولوجيا الفضاء في معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن هبوط الإنسان على كوكب الزهرة أمر مستحيل وغير ممكن.

ووأوضح أن الظروف على كوكب الزهرة قاسية للغاية، لدرجة أنه من غير المرجح أن تتمكن البشرية من إرسال رحلة مأهولة إليه.
وأضاف ان درجة الحرارة على سطح الكوكب تبلغ نحو 400 درجة مئوية، في حين تتراوح درجات الحرارة في غلافه الجوي على ارتفاع 60 كيلومتراً بين 40 و60 درجة مئوية.

وأشار سيتشوف إلى أنه سبق أن أُعلن عن اكتشاف مركبات في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة قد تشير إلى وجود حياة، إلا أن هذا الافتراض لا يزال مثيراً للجدل.

وكان هاسكل وايت-جانيلا، طالب الدكتوراه في جامعة واشنطن، قد خلص إلى صعوبة وجود حياة على الكواكب الصحراوية، إذ يرى أن كوكباً بحجم الأرض يحتاج إلى ما لا يقل عن 20 إلى 50 في المئة من حجم مياه محيطات الأرض للحفاظ على دورة الكربون الجيولوجية، وهي آلية طبيعية أساسية لتنظيم درجة حرارة سطح الكوكب.
وتعتمد هذه العملية على الماء لضمان تبادل الكربون بين الغلاف الجوي وباطن الأرض على مدى ملايين السنين.

المصدر: وام
