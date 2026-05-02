أستراليا تكشف تقنية جديدة لعلاج أمراض الدم والسرطان

2 مايو 2026 08:39

 أعلن باحثون أستراليون في معهد مردوخ لأبحاث الأطفال "MCRI" في مدينة ملبورن الأسترالية تطوير علاجات مبتكرة لأمراض الدم والسرطان، لتحسين فرص الشفاء، وتوسيع نطاق الوصول إلى العلاج، وخفض التكاليف المرتبطة بزراعة نخاع العظم، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على المستوى العلمي والطبي في العالم.


وأوضح المشرف على فريق البحث البروفيسور أندرو إلفانتي، أن تطوير خلايا الدم الجذعية يُعد من أكثر التحديات تعقيدًا في الطب الحيوي، مشيرًا إلى أن هذه الخلايا نادرة جدًا في الإنسان ومن الصعب للغاية إنتاجها، مبينًا أن الفريق نجح، بعد أكثر من 25 عامًا من العمل، في محاكاة مراحل التطور الجنيني داخل المختبر.

وأضاف أن التقنية تعتمد على إنتاج خلايا دم بشرية في المختبر انطلاقاً من الخلايا الجذعية، بما يتيح مستقبلًا استخدام نقل خلايا الدم الجذعية بديلاً عن عمليات زراعة نخاع العظم، لا سيما لدى المرضى الذين لا يتوفر لهم متبرع مطابق بشكل كامل.
وبيّن أن التجارب المخبرية أثبتت فعالية هذه الخلايا، حيث أظهرت قدرتها على إعادة تكوين نظام الدم في النماذج الحيوانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر خلال المرحلة المقبلة.

المصدر: وام
قتلى وعشرات المصابين جراء الأمطار والفيضانات في البرازيل
