الأردن يحتضن مهرجان المسرح العربي 17

محمد عبدالسميع (الشارقة)

بمباركة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، تعلن الهيئة عن تنظيم الدورة السابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، في الفترة من 10 إلى 16 يناير 2027 بالعاصمة الأردنية عمّان، بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين.

ويحلّ المهرجان – الذي بات موعداً ثابتاً وبارزاً على أجندة المسرحيين العرب – في الأردن للمرة الثالثة، حيث استضافت عمّان الدورة الرابعة عام 2012 والدورة الثانية عشرة عام 2020، ليعود إليها مجدداً في دورته السابعة عشرة عام 2027.



ويشهد المهرجان كالعادة تنافساً جمالياً رفيعاً للمشاركة في مساريه، وتسابقاً لنيل جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي. كما سيحمل معه حزمة متميزة من الفعاليات الفكرية والنقدية والإعلامية والتدريبية، وستحتضن عمّان خلاله أفضل العروض المسرحية العربية ومئات المسرحيين من مختلف أنحاء العالم.



وصرّح إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، بهذه المناسبة، قائلاً: «إننا نعتز بثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ومباركته عقد الدورة القادمة في الأردن، ولا بدّ لنا من تقديم الشكر والتقدير لمعالي وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة، وكذلك لنقيب الفنانين الأردنيين د. هاني الجراح، على الروح الإيجابية التي عملا بها لتحقيق استضافة المهرجان.



ولقد كان لنا، منذ تأسيس الهيئة العربية للمسرح، شراكات وتعاون في مجالات مسرحية عديدة مع وزارة الثقافة الأردنية ونقابة الفنانين الأردنيين، نعتز بها ونعتبرها نموذجاً للشراكات المثمرة والحيوية، وقد أثبت الفنان الأردني من خلالها أهليته لتقديم النموذج المشرف، مما مكّننا من تحقيق منعطفات مهمة في مسيرة مهرجاننا، لذا لا غرو أن تفوز عمّان بشرف احتضان المهرجان للمرة الثالثة، وعلى هذا نؤسِّس وعدنا وطموحنا بإنجاز دورة متميزة».