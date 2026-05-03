الإثنين 4 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«عن أي عين أتحدث».. تجليات الإبداع وأصداء الفلسفة

«عن أي عين أتحدث».. تجليات الإبداع وأصداء الفلسفة
4 مايو 2026 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم الدكتور سلطان العميمي رؤية فلسفية حول الإبداع اللغوي وأثره في التفكير والاستنباط والبحث، من خلال كتابه «عن أي عين أتحدث: تأملات في الكتابة والأدب والترجمة»، ويستعرض من خلال مقدمة و36 مقالة العديد من المضامين الفكرية المتنوعة، ويقول في مقدمة الكتاب: «عين القارئ، عين الناقد، عين الرسام، عين المصور، عين الفنان، عين الصحفي.. وعيون أخرى كثيرة أصبحت جزءاً من قاموس المصطلحات المتداولة في هذا العصر»، ويتساءل: «ما تأويلنا مثلاً لعبارة: عين الأم على ولدها؟».

أخبار ذات صلة
احتفالية بـ 20 عاماً على تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب
حنان مأمون: «فروتوبيا» حوار بصري بين الإنسان والطبيعة

ويلفت الكاتب في المقالة الأولى «عام القراءة والنور»، إلى مكانة القراءة ويقرنها بالنور، مؤكداً أهمية مبادرة «عام القراءة» 2016، مشيراً إلى أن البعض تنقطع صلتهم بالكتاب بمجرد مغادرتهم مقاعد الدراسة، وأكد العميمي أن القراءة ليست مجرد محطة للاستراحة، بل هي قطار يمضي بنا نحو ضوء أوسع. كما يستند إلى التقرير الرسمي الصادر عن دولة الإمارات في أواخر عام 2014، والذي يبين أن نسبة الأمية في الدولة وصلت إلى صفر بالمئة.
وفي «زمن الأقلام»، يتحدث عن هدية تذكارية كانت عبارة عن قلم حبر من علامة تجارية شهيرة، مبيناً أن ذاكرته مشحونة بحبر الكتابة والأقلام التي تعود به إلى بدايات تعلم القراءة والكتابة في المدرسة، ولا ينسى قلم الرصاص؛ رفيق خطواتنا الأولى في رحلة التعلم. ثم يتطرق الكاتب إلى موضوع «أدباء بلا جوائز» ممن نالوا شهرة عالمية مرموقة، مشيراً إلى عدد من الكتاب الحائزين جائزة نوبل الذين لا يتذكرهم إلا قلة من القراء، على خلاف الكتاب واسعي الانتشار من أمثال ماركيز، وهمنغواي.
ويشير الكاتب إلى أن النشر في الصحف والمجلات لم يكن يسيراً في أواخر القرن الماضي، ثم شهد العالم ثورة تقنية كبرى في وسائل التواصل والإعلام، لا تزال عجلتها تتسارع يوماً بعد يوم، مؤكداً أن باب الكتابة أصبح مفتوحاً أمام الجميع، لكنه يؤكد أن ثمة فرقاً شاسعاً بين الإبداع الحقيقي وبين المفاهيم المغلوطة.

الفلسفة
الثقافة
الترجمة
القراءة
الأدب
آخر الأخبار
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
الأخبار العالمية
قرقاش: الاستقلالية الاستراتيجية تضمن للإمارات تجاوز التحديات
4 مايو 2026
جندي أميركي يراقب سفينة في مضيق هرمز (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يلوح باستئناف قصف إيران إذا أساءت التصرف
4 مايو 2026
طلاب سودانيون نازحون في خيمة بمدرسة تديرها «اليونيسف» جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحالف إيران و«إخوان السودان» يهدد الملاحة في البحر الأحمر
4 مايو 2026
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
الأخبار العالمية
صقر غباش: أمن البحرين جزء لا يتجزأ من أمن الإمارات
4 مايو 2026
مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت
الأخبار العالمية
البيت الأبيض: الاقتصاد الإيراني «على شفا كارثة»
4 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©