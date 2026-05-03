«عن أي عين أتحدث».. تجليات الإبداع وأصداء الفلسفة

يقدم الدكتور سلطان العميمي رؤية فلسفية حول الإبداع اللغوي وأثره في التفكير والاستنباط والبحث، من خلال كتابه «عن أي عين أتحدث: تأملات في الكتابة والأدب والترجمة»، ويستعرض من خلال مقدمة و36 مقالة العديد من المضامين الفكرية المتنوعة، ويقول في مقدمة الكتاب: «عين القارئ، عين الناقد، عين الرسام، عين المصور، عين الفنان، عين الصحفي.. وعيون أخرى كثيرة أصبحت جزءاً من قاموس المصطلحات المتداولة في هذا العصر»، ويتساءل: «ما تأويلنا مثلاً لعبارة: عين الأم على ولدها؟».

ويلفت الكاتب في المقالة الأولى «عام القراءة والنور»، إلى مكانة القراءة ويقرنها بالنور، مؤكداً أهمية مبادرة «عام القراءة» 2016، مشيراً إلى أن البعض تنقطع صلتهم بالكتاب بمجرد مغادرتهم مقاعد الدراسة، وأكد العميمي أن القراءة ليست مجرد محطة للاستراحة، بل هي قطار يمضي بنا نحو ضوء أوسع. كما يستند إلى التقرير الرسمي الصادر عن دولة الإمارات في أواخر عام 2014، والذي يبين أن نسبة الأمية في الدولة وصلت إلى صفر بالمئة.

وفي «زمن الأقلام»، يتحدث عن هدية تذكارية كانت عبارة عن قلم حبر من علامة تجارية شهيرة، مبيناً أن ذاكرته مشحونة بحبر الكتابة والأقلام التي تعود به إلى بدايات تعلم القراءة والكتابة في المدرسة، ولا ينسى قلم الرصاص؛ رفيق خطواتنا الأولى في رحلة التعلم. ثم يتطرق الكاتب إلى موضوع «أدباء بلا جوائز» ممن نالوا شهرة عالمية مرموقة، مشيراً إلى عدد من الكتاب الحائزين جائزة نوبل الذين لا يتذكرهم إلا قلة من القراء، على خلاف الكتاب واسعي الانتشار من أمثال ماركيز، وهمنغواي.

ويشير الكاتب إلى أن النشر في الصحف والمجلات لم يكن يسيراً في أواخر القرن الماضي، ثم شهد العالم ثورة تقنية كبرى في وسائل التواصل والإعلام، لا تزال عجلتها تتسارع يوماً بعد يوم، مؤكداً أن باب الكتابة أصبح مفتوحاً أمام الجميع، لكنه يؤكد أن ثمة فرقاً شاسعاً بين الإبداع الحقيقي وبين المفاهيم المغلوطة.