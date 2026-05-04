دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان تحصد أربع جوائز في «ستيفي 2026»

عجمان (الاتحاد) أضافت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان إلى رصيدها الدولي أربع جوائز مرموقة ضمن جوائز ستيفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026، في تجسيد واضح لمسيرتها نحو تحقيق رؤية عجمان 2030 «عجمان للناس»، التي تضع الإنسان في صميم كل مبادرة وتطوير.

وتُعدّ هذه الجوائز النسخة السابعة من أحد أبرز برامج تكريم الابتكار المؤسسي في العالم، التي استقطبت هذا العام أكثر من 1400 ترشيح من مؤسسات تُمثّل 18 دولة، وحكّم عليها أكثر من 150 خبيراً دولياً في ثماني لجان تحكيم متخصصة.

وتوزّعت الجوائز الأربع على فئتين، إذ حصدت الدائرة جائزة فضية في فئة «الإنجاز المبتكر في التفاعل المجتمعي والأثر المجتمعي» عن مبادرة تصميم الفعاليات بالتشارك المجتمعي، وهي منصة رقمية متكاملة تُتيح لأفراد المجتمع والزوار المشاركة الفعلية في اقتراح الفعاليات السياحية وتصميمها، وتوليد تقارير ذكية تُمكّن متخذي القرار من إطلاق فعاليات تلامس اهتمامات الناس وتُعزز هوية عجمان السياحية.

وجاءت الجوائز البرونزية الثلاث لتُكمل صورة منظومة ابتكارية متكاملة، إذ نالت الدائرة جائزة «الابتكار في الخدمات الحكومية» عن مبادرة عجمان وجهة سياحية ميسّرة وشاملة، التي طوّرت منصة رقمية تُمكّن أصحاب الهمم والزوّار من ذوي الاحتياجات الخاصة من استكشاف الوجهات والخدمات السياحية بسهولة عبر خرائط تفاعلية وخدمات مُخصَّصة.

وحازت جائزة «التميز في الابتكار في الذكاء الاصطناعي - حكومي» عن مشروع استشراف مستقبل السياحة باستخدام الذكاء الاصطناعي، منصة تفاعلية متقدمة توظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع سياحية قابلة للتنفيذ. فيما فازت بجائزة «الابتكار في بناء المجتمعات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، عن حملة «أصالة إماراتية» التي نجحت في تحويل الهوية الثقافية الإماراتية إلى محتوى رقمي جذاب يصل إلى جمهور عالمي واسع.

وأعرب محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، عن اعتزازه بهذا التكريم الدولي، مؤكداً أن الجوائز الأربع تعكس مسيرة عمل ممنهجة تقوم على الابتكار الهادف والشراكة الفاعلة مع المجتمع.

وقال الهاشمي: «تؤكد هذه الجوائز أن المسار الذي نتبعه في تطوير القطاع السياحي، القائم على الشمولية وتوظيف التقنية وتعزيز الهوية، يلقى اعترافاً دولياً يعكس عمق الجهود التي يبذلها فريق الدائرة. وهي تزيدنا ثقةً بمواصلة البناء وتطوير مبادرات نوعية ترتقي بتجربة الزائر وتعزّز مكانة عجمان وجهةً سياحية مبتكرة ومتميزة». وتأتي هذه الجوائز امتداداً لمسيرة متواصلة من الإنجازات التي حققتها الدائرة على صعيد الابتكار الرقمي، إذ سبق أن استعرضت حزمة مبادراتها الذكية في معرض جيتكس العالمي، من بينها منصة «خطّط رحلتك» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تُتيح للزوار تخصيص مساراتهم السياحية بالكامل، إلى جانب جائزة «المبتكر السياحي» التي أطلقتها الدائرة لتحفيز الشباب على تطوير حلول إبداعية تُسهم في رسم مستقبل القطاع، وذلك في إطار التزام الدائرة ببناء قطاع سياحي مبتكر ومستدام يُرسّخ مكانة عجمان وجهةً رائدة على خريطة السياحة الإقليمية والدولية.