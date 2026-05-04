لجنة تحكيم «جائزة غانم غباش للقصة القصيرة» تختتم أعمال دورتها الـ17

اجتماع لجنة تحكيم الجائزة
4 مايو 2026 17:33

أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت لجنة تحكيم جائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها السابعة عشرة لعام 2026 أعمالها، بعد الانتهاء من تقييم جميع الأعمال القصصية المتقدمة للجائزة بفئتيها: القصة القصيرة والمجموعة القصصية.
وعقدت اللجنة اجتماعها الختامي يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، بمقر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في أبوظبي، برئاسة الأديب ناصر الظاهري، وعضوية كل من: الدكتورة بديعة الهاشمي، والأستاذة لولوة المنصوري، والأديب عبد الفتاح صبري، والأديب إسلام بوشكير، وبحضور الأستاذة شيخة الجابري، الأمينة العامة للجائزة. 

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الأعمال المشاركة التي تجاوز عددها 80 مشاركة في الفئتين، حيث جرى تقييمها وفق معايير فنية وأدبية دقيقة تراعي الأصالة، والابتكار، والبناء الفني، واللغة والأسلوب. وأفضت المداولات إلى تحديد المراكز الأولى في كل فئة، استناداً إلى نتائج التقييم والمفاضلة بين الأعمال المتقدمة.

كما نوهت اللجنة بعدد من الأعمال المتميزة التي تستحق الدعم والاحتفاء، تقديراً لما أظهرته من مستويات إبداعية لافتة. 

وفي هذا السياق، صرّح رئيس لجنة التحكيم، الأديب ناصر الظاهري، بأن المشاركات في الدورة السابعة عشرة للجائزة اتسمت بالإيجابية، مشيراً إلى بروز أقلام واعدة في مجال الإبداع القصصي، الأمر الذي يثري الجائزة منذ إنشائها، ويعكس حرص اتحاد كتاب وأدباء الإمارات على استمراريتها وتطويرها.

وأضاف أن اللجنة عملت على مدى شهرين في قراءة النصوص وتصنيفها وفرزها للوصول إلى أفضل الأعمال، لافتاً إلى أن النتائج جاءت متقاربة في كثير من الأحيان، مما جعل عملية المفاضلة بينها صعبة، في ظل وجود أكثر من عمل ومجموعة واعدة تبشر بظهور أصوات جديدة من شأنها إثراء المشهد الأدبي في دولة الإمارات.

وأعرب الظاهري عن شكره لأعضاء لجنة التحكيم على ما بذلوه من جهود حثيثة وما أبدوه من روح منسجمة أسهمت في إنجاز المهمة بسلاسة، مؤكداً حرص اللجنة على الخروج بتوصيات تطوّر الجائزة وتحدّث آلياتها. كما وجّه الشكر لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات على ثقته ودعمه لهذه الجائزة التي تحمل اسماً وطنياً بارزاً.

وفي سياق متصل، رفعت اللجنة عدداً من التوصيات الرامية إلى الارتقاء بالجائزة في دوراتها المقبلة، بما يعزّز حضورها في المشهد الثقافي ويكرّس دورها في دعم الحركة القصصية. ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للجائزة في وقت لاحق.

الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز
«الاتحاد للطيران» تستعرض دورها في ربط أبوظبي بالأسواق العالمية خلال «اصنع في الإمارات»
«اقتصادية الشارقة» تطرح رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم
الناتو: رسالة ترامب إلى الأوروبيين بشأن الدفاع وصلت
«اقتصادية دبي»: فرص واعدة لنمو الناتج الصناعي في الإمارة
