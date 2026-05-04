مجلة «كتاب» تتناول الاحتفاء الثقافي البولندي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تناولت مجلة «كتاب» في عددها الـ 91، احتفاء بولندا بالشارقة «ضيف شرف» معرض وارسو الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من 28 حتى 31 من مايو الجاري.

ونشرت المجلة التي تصدر شهرياً عن هيئة الشارقة للكتاب، دراسة عن الشاعرة البولندية الشهيرة كريستينا ميووبندسكا (1932 – 2025) التي تصدرت صورتها غلاف العدد. كما نشرت تقريراً عن برنامج المشاركة الذي يعكس المكانة العالمية للشارقة، ويشارك فيه 50 كاتباً إماراتياً وبولندياً.

في افتتاحية عدد المجلة للشهر الجاري، كتب الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري مقالاً بعنوان «احتفاء بولندي يليق بالشارقة»، قال فيه «احتفت دول كثيرة بالشارقة ومشروعها الثقافي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، منذ خمسة عقود، وفق رؤيته الحكيمة والبعيدة المدى، فهو المثقف، المؤرخ، والمؤلف الذي رأى منذ البدء أن الكتاب يضيء العقول والقلوب، وأن الكتاب جسر تعارف وتآلف ومحبة وتعاون وشراكة بين الشعوب».

وأضاف «بتوجيهات من سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أعددنا برنامجاً لمشاركة الشارقة في التظاهرة الثقافية البولندية، يعبّر عن المكانة الثقافية العالمية لإمارة الشارقة، ويعبّر عن هوية ثقافتنا العربية، ويعبّر عن جوهر الثقافة في بناء جسور الحوار بين الشعوب».

أحمد بن ركاض العامري

ووصف أحمد العامري برنامج مشاركة الشارقة في بولندا، التي حاز خمسة من أدبائها جائزة نوبل للأدب، بأنه «يجسّد صورة الإمارة المشرقة، ويجسد عمق الثقافة العربية، كما يجسّد روح التآخي الثقافي بين الشارقة ووارسو»، مردفاً «تقدّم الشارقة فعاليات بمشاركة نخبة من الكتّاب والأدباء الإماراتيين ونظرائهم البولنديين، تجسيداً لمعنى الحوار، حيث يلتقي رمزان في صورة واحدة، هما نُصب المخطوطة في بيت الحكمة بالشارقة، وقصر الثقافة والعلوم في وارسو الذي يقف على مدخله نُصب للعالم الفلكي كوبرنيكوس، ونُصب للشاعر الشهير آدم ميتسكيفيتش».

وتضمن عدد المجلة حواراً مع الكاتب الكاميروني أمبرواز كوم، وحواراً مع الشاعر الإماراتي عبدالله الهدية، ومقالات ودراسات تناولت الأدب الكابوسي، والرواية التاريخية، وتجارب كلّ من الشاعر البريطاني تيد هيوز، والشاعر البلغاري إيفان ميتودييف، والكاتبة الأرجنتينية سامانتا شويبلين، فضلاً عن مقال عن احتفاء مدينة قرطبة الإسبانية بالذكرى الـ 900 لميلاد الفيلسوف الأندلسي ابن رشد. كما اشتمل العدد على مراجعات لكتب أدباء من سوريا، المغرب، اليابان، فرنسا، فلسطين، الأردن، أوكرانيا، العراق، وسنغافورة.

وفي زاوية «رقيم»، كتب مدير التحرير، علي العامري مقالاً عن اهتمام مجلة «كتاب» بمتابعة الأدب وحركة النشر في مناطق ثقافية متعددة، قائلاً إنها «تناولت جغرافيات لغوية عدة، من آسيا إلى أفريقيا وأوروبا وأميركا اللاتينية. وكانت الثقافة البولندية حاضرة في صفحات المجلة منذ عددها الثاني الصادر في نوفمبر 2018»، مؤكداً وفاء المجلة لشعارها «جسر ثقافيّ من الشارقة إلى القارات».