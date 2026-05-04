«ملتقى المسرح» بالشارقة يبحث سبل تطوير القطاع

محمد عبدالسميع (الشارقة)



نظمت جمعية المسرحيين بالشارقة الدورة الحادية عشرة لـ«ملتقى المسرح المحلي» في «قصر الثقافة» تحت عنوان: «الدور الذي يُراد لجمعية المسرحيين أن تلعبه في المشهد المسرحي المحلي»، واستعرض الملتقى أهم المنجزات التي تحققت خلال العقدين الماضيين، وقال إسماعيل عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إقامة الملتقى في هذا التوقيت جاءت من أجل الوقوف على طبيعة عمل جمعية المسرحيين وسبل تطويره؛ وذلك عبر الاستماع إلى المقترحات التي تركزت في مجملها على منح الجمعية دوراً أكبر في تطوير المشهد المسرحي المحلي، وإعادة إحياء المسرح الجامعي، ودعم الكتاب الشباب في نشر نصوصهم وإصداراتهم.

وأشار إلى الشراكة مع المؤسسات والدوائر والهيئات ذات الصلة لتحقيق هذه الأهداف والحفاظ على مكتسبات المسرح الإماراتي ومضاعفتها.