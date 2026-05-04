الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مثقفون: الفن والثقافة يعززان الهوية والتماسك المجتمعي

مثقفون: الفن والثقافة يعززان الهوية والتماسك المجتمعي
5 مايو 2026 02:26

فاطمة عطفة (أبوظبي)

في ظلِّ التحولات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة، يبرز الفن كأحد أهم أدوات التعبير والتأثير في وعي المجتمعات، فلم يَعُد الفن مجرد مساحة للإبداع الجمالي، بل أصبح لغة إنسانية عميقة تنقل مشاعر الشعوب، وتعكس هويتها، وتسهم في ترسيخ قيم الانتماء والوحدة، ويبرز دور الفنان بوصفه شريكاً فاعلاً في بناء الوعي الجمعي، من خلال توظيف أدواته الإبداعية لترجمة قضايا الوطن، وتعزيز تماسكه، خاصة في أوقات الأزمات التي تتطلب خطاباً وجدانياً يلامس القلوب، ويعزز الثقة والأمل.
 قالت الفنانة التشكيلية سوسن خميس، إن الفن يبرز في أوقات التحديات كقوةٍ ناعمة تعزز الوعي الوطني، وترسخ قيم الولاء والانتماء، فالفن ليس مجرد أداة للتعبير الجمالي، بل رسالة حضارية تعكس هوية الوطن وتُجسد قضايا المجتمع بأسلوب وجداني مؤثر، وأوضحت أن الفنان، عبر ريشته وألوانه، يملك القدرة على صياغة معاني «الوحدة» و«التلاحم»، وتجسيد مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن بلغةٍ بصرية تخاطب القلوب قبل العقول، مشيرةً إلى أن توظيف «الرموز الوطنية» في الأعمال الفنية يغذي الروح الجماعية، ويشد أواصر الانتماء بين أفراد المجتمع.
وترى الفنانة سوسن خميس أن دور الفن لا يقتصر على الرسم فقط، بل يشمل مختلف أشكاله مثل الموسيقى، والكلمات، والقصة، والشعر، والمقالة، إضافة إلى عمل الملصقات واللوحات والفيديوهات والأغاني والأشعار التي تترك أثراً كبيراً في النفس، وتسهم في نشر الوعي وبث روح الأمل والصمود في هذه الظروف، كما أن المعارض الفنية والمنصات الثقافية تسهم في إيصال هذه الرسائل إلى شريحة واسعة من المجتمع، مما يعزز من تأثير الفن في دعم الوطن.
واعتبرت أنها، كفنانة تشكيلية، ترى أن رسالتها لا تقتصر على الجمال فقط، بل تتجاوز ذلك لتعكس روح الوطن وقوته، مؤكدة أنها من خلال لوحاتها، تُجسد هذا التوازن بين السلم والقوة، حيث تستخدم الألوان والخطوط لتعبر عن هذا التوازن، وذلك أن الألوان الهادئة ترمز إلى إنسانية الإمارات وقيمها، بينما تعكس التدرجات القوية والضربات الحادة صلابة الوطن وعزيمته التي لا تلين.

التجارب الجماعية 

أوضح الكاتب حارب الظاهري، أن الثقافة تلعب دوراً محورياً في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ الهوية المشتركة بين أفراد المجتمع، فمن خلال الأدب والموسيقى والفنون التشكيلية والمسرح، يتم التعبير عن التجارب الجماعية التي تجمع الناس وتقرّب بينهم مهما اختلفت خلفياتهم. كما تسهم الفعاليات الثقافية والمهرجانات الفنية في تعزيز الحوار والتفاهم، مما يرسخ الشعور بالانتماء للوطن ويقوي الروابط الاجتماعية بين أفراده.
وأشار إلى أن الفن يمثل وسيلة فعّالة في تجسيد التنوع الثقافي داخل المجتمع بشكل إيجابي، وعندما تتكامل الثقافة مع الفن، تتشكل هوية وطنية قوية ومتماسكة، قادرة على مواجهة التحديات وتعزيز روح التعاون، وبناء مستقبل مزدهر قائم على الاعتزاز بالجذور والانفتاح على العالم.

وعي جديد 

أخبار ذات صلة
الكليات والمعاهد العسكرية.. صروح لصناعة الأبطال
«أبوظبي للدفاع المدني» تعزز وعي العمال بالوقاية من الحرائق

أوضح الناقد والأكاديمي الدكتور صالح هويدي أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية تُعد من أخطر المراحل تاريخياً، لما تمثله من استهداف مباشر لوحدة الأمة وهويتها الثقافية، مؤكداً أن المواجهة اليوم أصبحت ثقافية بالدرجة الأولى، تستهدف الوعي والهوية والقيم التي تُشكل جوهر المجتمعات.
وأشار إلى أنه رغم تصاعد هذه التحديات، فإن فرص التغيير وتجاوز الأزمة باتت أقرب من أي وقت مضى، نتيجة بروز وعي ثقافي جديد، وظهور عوامل لم تكن محل اهتمام كافٍ في السابق. فقد بدأت الحقائق تتكشف، وأصبح من السهل التمييز بين الخطاب الصادق والزائف، في ظل تنامي الوعي المجتمعي ودور الثقافة في كشف محاولات التضليل الإعلامي.
وأضاف أن الخطابات الدعائية والأيديولوجيات المغلوطة لم تَعُد قادرة على التأثير كما في السابق، مقابل قوة الوعي الثقافي الجمعي. وفي المقابل، يبرز النموذج الذي تقدمه الإمارات بوصفه مثالاً على توظيف الثقافة كقوة ناعمة، تعزز التنمية، وتكرس قيم التسامح والتعايش.

أبوظبي
حارب الظاهري
الثقافة
سوسن خميس
الفن التشكيلي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©