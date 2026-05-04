الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

تخريج الدفعة الأولى من برنامج إدارة المتاحف

هالة بدري وكيفن هول ومنى القرق خلال الحفل وفي الصورة كبار الحضور (من المصدر)
5 مايو 2026 02:26

دبي (الاتحاد)

احتفت جامعة زايد وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بتخريج الدفعة الأولى من منتسبي برنامج «إدارة المتاحف والدراسات التقييمية»، في خطوة تجسد عمق شراكتهما الاستراتيجية الهادفة إلى إعداد كفاءات إماراتية مؤهلة لتولي أدوار قيادية في المتاحف والمؤسسات الثقافية. 

أقيم الحفل في مركز الابتكار بحرم جامعة زايد في دبي، بحضور هالة بدري، مدير عام دبي للثقافة، والدكتور كيفن هول، مدير جامعة زايد، ومنى فيصل القرق، المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في دبي للثقافة، إلى جانب عدد من المسؤولين والأكاديميين والطلبة المشاركين حيث قدم 10 طلاب مشاريعهم الختامية التي عكست حصيلة معارفهم وخبراتهم العملية خلال البرنامج. 
وشهد البرنامج عملية تطوير بين معهد التعليم المهني والتعلم المستمر بجامعة زايد وكلية الفنون والصناعات الإبداعية، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، امتداداً للشراكة الاستراتيجية التي أُعلن عنها في عام 2025. ويجمع البرنامج بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على دعم النمو المتسارع للقطاع الثقافي في الدولة. 
وقال الدكتور كيفن هول: «نعمل في جامعة زايد على تمكين الجيل القادم من القيادات الإماراتية التي ستسهم في رسم مستقبل القطاعين الثقافي والإبداعي في دولة الإمارات. وتعكس شراكتنا مع هيئة الثقافة والفنون في دبي رؤية مشتركة تهدف إلى ربط التميز الأكاديمي بالتجربة العملية؛ بما يضمن تخرج الطلبة وهم يمتلكون المعرفة، والخبرة التطبيقية، والمهارات القيادية اللازمة للإسهام بفاعلية في تطوير المشهد الثقافي في الدولة».
 وأكدت منى فيصل القرق أن برنامج «إدارة المتاحف والدراسات التقييمية» يجسد حرص «دبي للثقافة» على تمكين الشباب وأصحاب الكفاءات ودعمهم، عبر تأهيلهم للعمل المتحفي وفق أفضل الممارسات العالمية، وإشراكهم في صياغة مستقبل المتاحف، بما يسهم في تطوير القطاع بوصفه إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الإبداعي.

رحلة تعليمية 

أخبار ذات صلة
«الخارجية» تتسلّم البراءة القنصلية من قنصل أذربيجان
524 ألف شخص يستفيدون من «سقيا الإمارات» في تنزانيا

شارك الطلبة في رحلة تعليمية متكاملة ومتعددة المراحل، جمعت بين التأسيس الأكاديمي المتخصص والتطبيق العملي المباشر؛ إذ شملت ندوات متقدمة في إدارة المتاحف والممارسات التقييمية، إلى جانب تدريب عملي مكثف استمر 16 أسبوعاً في المتاحف التابعة لهيئة الثقافة والفنون في دبي، تلاه 12 أسبوعاً من الانخراط العملي في الفعاليات الثقافية وعمليات إدارة المتاحف. واختُتمت هذه الرحلة بعرض المشاريع النهائية أمام لجنة مشتركة من ممثلي «دبي للثقافة» وجامعة زايد. ومن المتوقع انتقال عدد من الطلبة إلى فرص عمل واعدة ضمن «دبي للثقافة»، ما يعكس نجاح البرنامج في تحويل التأهيل الأكاديمي إلى مسارات مهنية واقعية.

جامعة زايد
المتاحف
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
دبي
آخر الأخبار
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تُدين بشدة تجدد العدوان الإيراني الغادر باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة
اليوم 20:40
سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن «السيطرة المطلقة» على مضيق هرمز
5 مايو 2026
طفلة سودانية نازحة تنظر من خيمة جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بقصف للجيش السوداني في «النيل الأزرق»
5 مايو 2026
تصاعد الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية استهدفت قرية كفار تبنِت في جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع إنذارات الإخلاء بجنوب لبنان
5 مايو 2026
رجال الشرطة في موقع ضربة صاروخية روسية بمدينة خاركيف (وكالات)
الأخبار العالمية
8 قتلى بأوكرانيا واستهداف موسكو بمسيَّرة
5 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©