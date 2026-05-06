الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«الفتى القادم من بغداد» بين الهوية والسياسة

«الفتى القادم من بغداد» بين الهوية والسياسة
7 مايو 2026 02:41

أبوظبي (الاتحاد) 

يقدّم كتاب «الفتى القادم من بغداد.. رحلتي من الوزيرية إلى وستمنستر» للسياسي البريطاني -عراقي الأصل - ناظم الزهاوي، شهادةً شخصية على رحلة استثنائية بدأت من بغداد، وصولاً إلى قلب الحياة السياسية في بريطانيا. يستعرض الكتاب، الصادر عن مشروع «كلمة» للترجمة، التابع لمركز أبوظبي للغة العربية، وبترجمة موسى الحالول، مسيرة المؤلف عبر ثلاث مراحل مفصلية، تبدأ بطفولته في العراق في ظل واقع سياسي مضطرب اتسم بتصاعد القمع، مما دفع عائلته للهجرة نحو المملكة المتحدة. وفي منفاه اللندني، يرصد الزهاوي تجربة الاغتراب الأولى، بدءاً من عوائق اللغة، وصولاً إلى تحديات الاندماج في مجتمع مختلف ثقافياً. ويتتبع العملُ صعودَه في الحياة السياسية البريطانية، بدءاً من انتخابه نائباً عن حزب المحافظين، وصولاً إلى تقلُّده مناصب وزارية رفيعة، من بينها حقيبتا التعليم والخزانة.

