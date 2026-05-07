الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مركز جمعة الماجد يستعرض سبل حفظ المخطوطات والوثائق

ورش تدريبية لترميم المخطوطات والوثائق التاريخية (من المصدر)
8 مايو 2026 01:23

دبي (الاتحاد)

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي في الندوة الدولية الثانية «وجوه الذاكرة: أحدث التقنيات لحفظ وترميم المخطوطات والتراث المطبوع»، التي اختتمت أعمالها أول أمس في العاصمة الأرمينية يريفان، بتنظيم من مركز ماتنداران لحفظ المخطوطات والوثائق والسجلات، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين الجانبين.
ومثل المركز في الندوة الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم، حيث قدم بحثاً بعنوان «معالجة وترميم الكتب النادرة المحترقة اصطلاحاً»، استعرض خلاله أهمية الحفاظ على الكتب النادرة باعتبارها جزءاً من التراث الإنساني والعلمي، إلى جانب أبرز أسباب تلفها والطرق العلمية المتبعة لمعالجتها وترميمها.
وسلط البحث الضوء على تجربة مركز جمعة الماجد العلمية والعملية في التعامل مع هذا النوع من التلف، والأساليب المبتكرة المعتمدة في قسم الترميم، ما حظي بتقدير واسع من المشاركين والمتخصصين في مجال حفظ التراث والمخطوطات.
وضمن فعاليات الندوة، قدم الدكتور داغستاني ورشتي عمل تطبيقيتين، تناولت الأولى التجليد العربي الإسلامي للمخطوطات عبر عشرة قرون، حيث استعرض عملياً خطوات التجليد باستخدام مخطوطة أصلية من مقتنيات مركز ماتنداران، موضحاً المواد المستخدمة وأساليب التنفيذ. وركزت الورشة الثانية على ترميم المخطوطات والوثائق التاريخية، واستهدفت العاملين في أقسام الترميم، وتناولت أبرز التحديات الفنية وسبل معالجتها باستخدام أساليب حديثة ومبتكرة.

