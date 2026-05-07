جائزة الشيخ زايد للكتاب تنظّم 3 مؤتمرات في أعرق الجامعات الإيطالية

تنظّم جائزة الشيخ زايد للكتاب، في مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، واحتفالاً بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، مؤتمراً أكاديمياً في إيطاليا، تقام فعالياته خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو الجاري، بالتعاون مع ثلاث جامعات عريقة، «ألما ماتر ستوديوروم» في بولونيا، وكا فوسكاري في البندقية، و«لورينتالي» في نابولي.

تستضيف كل واحدة من الجامعات الثلاث نسخة من المؤتمر، الذي يحمل عنوان «الأصالة والسلطوية والوساطة: من الترجمة الكلاسيكية، إلى الثقافات الأدبية المعاصرة، والإنسانيات الرقمية».

ويسلّط المشاركون في نسخ المؤتمر الثلاث، أضواء البحث على تقاليد الترجمة الكلاسيكية، من أجل تقييمها في ضوء التطورات المعاصرة، على صعيد التكنولوجيا، والأشكال الجديدة للتعبير اللغوي، والنشر، بالتركيز على مسيرة انتقال الأعمال اليونانية، واللاتينية، إلى الحركة الإنسانية الإيطالية، عبر اللغة العربية.

ويرسّخ هذا المؤتمر في نسخه الثلاث، مكانة البرنامج الأكاديمي الذي أطلقته الجائزة في إيطاليا، خلال العامين 2024 و2025 في كلٍّ من البندقية، ونابولي، وتعزز مشاركة باحثين من جامعة بولونيا هذا العام، من استدامة حالة الحوار الحضاري التي ترعاها الجائزة مع الثقافة الإيطالية.

وقال الدكتور علي بن تميم، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، إن تنظيم أسبوع حافل بالمؤتمرات والفعاليات الأكاديمية في عدد من أعرق الجامعات الإيطالية، يجسّد المبادئ الأساسية للجائزة، المتمثلة في تعزيز التبادل الثقافي، وإعلاء القيم المنهجية العلمية الرصينة، ودعم الحضور العالمي للإبداع العربي في المجالات الأدبية، والأكاديمية.

وأشار إلى أن هذه المشاركة تكتسب أهمية خاصة لتزامنها مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على تأسيس جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي انطلقت قبل 20 عاماً مستلهمة رؤية الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عبر تعزيز الحراك الثقافي، ودعم الترجمة، والتأليف، والإبداع العربي، وتكريم المبدعين الذين يسهمون في بناء جسور حضارية بين الثقافات، تجسيداً لرؤية الإمارات في التسامح، والتنوير، والسلام.

وأضاف أن الثقافة الإيطالية تحظى بمكانة بارزة في مسار الحضارة الإنسانية، وبالأخص على محور علاقتها بالحضارة العربية، لذا نحرص على أن يظل الحوار بين الثقافتين مستمراً وفعالاً، وزاخراً بالفعاليات، والأنشطة العلمية، والثقافية.

وبالتزامن مع المؤتمرات، يعقد الوفد الرسمي لمركز أبوظبي للغة العربية، برئاسة الدكتور علي بن تميم، عدداً من الاجتماعات مع رؤساء أبرز المؤسسات الثقافية والأكاديمية في إيطاليا.

ورحّبت كيارا فونتانا، منسقة اللجنة العلمية والتنظيمية، باستضافة وفد المركز في إيطاليا، لافتة إلى أن اللجنة عملت، منذ شهر يوليو الماضي، مع جائزة الشيخ زايد للكتاب ضمن مسعى فكري مشترك لإبراز الأدب العربي من خلال حوار يجمع بين مختلف التخصّصات والثقافات.

وقالت باولا سكرولافيتزا، رئيسة قسم اللغات الحديثة في جامعة بولونيا، إن هذا الإنجاز المهم لا يقتصر على قسمنا فحسب، وإنما يشمل الجامعة ككل عبر إبراز توجهها الدولي في تعزيز التعاون بين المؤسسات والسياقات الثقافية المختلفة.

وقال سيموني سيبيليو من جامعة كا فوسكاري في البندقية، إن الجامعة سبّاقة بوصفها أول جامعة إيطالية تبرم شراكة مع جائزة الشيخ زايد للكتاب منذ أربعة أعوام، مرحباً باستضافة الذكرى السنوية العشرين للجائزة، في وقت يحتاج الجميع فيه إلى التبادل الثقافي والأكاديمي.

وتقام فعاليات مؤتمر بولونيا يومي 11 و12 مايو 2026، في «قصر هيركولاني»، وتتناول الجلسات موضوع «الأصالة والسلطوية وحياة النصوص»، ويستعرض مؤتمر البندقية يوم 13 مايو في قاعة باراتو، إشكاليات الوساطة، ودور المؤسسات في تداول الآداب مع التركيز على الدراسات اللغوية المعاصرة، وتُستكمل سلسلة المؤتمرات في نابولي يوم 14 مايو في قصر دو ميسنيل، بفعالية حول «الذاكرة الثقافية، والترجمة، وأخلاقيات النقل».

وقالت كل من مونيكا روكو وأوريانا كابيزيو، جامعة نابولي- لورينتالي، إن هذا الحدث المهم يشكل منبراً حقيقياً للنقاش العلمي والتبادل الثقافي، وتجسد استضافة الجامعة لهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي، الالتزام الراسخ بتعزيز التميز الأكاديمي، وأطر التعاون المشترك، فيما يكتسب الحدث أهمية خاصة هذا العام لدوره المحوري في تعزيز الشراكة بين الجامعات الإيطالية، وتسهيل التبادل المعرفي بما يخدم آفاق البحث العلمي والعملية التعليمية.