السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«كلمة للترجمة» يستعرض «التحول الرقمي في الدول النامية»

غلاف الكتاب
9 مايو 2026 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: أهمية حماية حرية الملاحة والممرات المائية الدولية
إدانات عربية للاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارات

أصدر مشروع كلمة للترجمة التابع لمركز أبوظبي للغة العربية كتاباً جديداً بعنوان «قيادة التحول الرقمي: دروس مستفادة من سبع دول نامية»، الذي يسلّط الضوء على تجارب واقعية في بناء الاقتصاد الرقمي في عدد من الدول النامية، ويقدّم إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه في رسم سياسات التحول الرقمي، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز حركة الترجمة ونقل المعارف العالمية إلى العربية.
يتناول الكتاب إشكاليات التحول الرقمي في عصر التكنولوجيا المتسارعة، مركّزاً على كيفية تمكين الحكومات من قيادة هذا التحول بطريقة استراتيجية ومستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة. 
ويستعرض المؤلفون تطبيق ما يُعرف بـ«مجموعة أدوات الاقتصاد الرقمي» في سبع دول نامية.
ويقدّم العمل قراءة تحليلية معمّقة للتجارب التطبيقية في هذه الدول، موثقاً النجاحات التي تحققت، إلى جانب التحديات والإخفاقات التي واجهت الشركاء المحليين خلال تنفيذ برامج التحول الرقمي، كما يناقش الكتاب البعد السياسي والاقتصادي لهذا التحول، مبرزاً دور السياسات البيروقراطية والمصالح الاقتصادية في تسريع أو إعاقة مسارات الرقمنة.
ولا يقتصر الكتاب على الجانب النظري، بل يقدّم دليلاً عملياً لصنّاع القرار، من خلال إطار مفاهيمي يوضح كيفية تبني استراتيجيات رقمية فعّالة، بما يشمل رقمنة الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير منصات رقمية لتبادل السلع والمعلومات، وتعزيز بناء الشبكات الاقتصادية عبر التقنيات الحديثة.
ويأتي هذا الإصدار في سياق حرص مشروع كلمة للترجمة على نقل أحدث ما توصلت إليه الأدبيات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، بما يدعم صناع القرار والباحثين في العالم العربي، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.

مشروع كلمة للترجمة
مركز أبوظبي للغة العربية
الإمارات
التحول الرقمي
الدول النامية
الاقتصاد الرقمي
آخر الأخبار
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» المشاركة بفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية (من المصدر)
الأخبار العالمية
مواجهة مسلحة بين الجيش الأميركي وإيران في مضيق هرمز
9 مايو 2026
سفن وقوارب صيد في مضيق هرمز قبالة سواحل عُمان (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: اعتداءات إيران انتهاك للقوانين الدولية والمواثيق الأممية
9 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرئيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
لبنان: متمسكون بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات مع إسرائيل
9 مايو 2026
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
بكين تعلن وقوع هجوم على ناقلة نفط صينية في مضيق هرمز
9 مايو 2026
فلسطينيون يحتشدون للحصول على طعام من مطبخ خيري في مخيم النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ«الاتحاد»: غزة تعاني انهياراً شاملاً في مقومات الحياة الأساسية
9 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©