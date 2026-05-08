«كلمة للترجمة» يستعرض «التحول الرقمي في الدول النامية»

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مشروع كلمة للترجمة التابع لمركز أبوظبي للغة العربية كتاباً جديداً بعنوان «قيادة التحول الرقمي: دروس مستفادة من سبع دول نامية»، الذي يسلّط الضوء على تجارب واقعية في بناء الاقتصاد الرقمي في عدد من الدول النامية، ويقدّم إطاراً عملياً يمكن الاستفادة منه في رسم سياسات التحول الرقمي، وذلك ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز حركة الترجمة ونقل المعارف العالمية إلى العربية.

يتناول الكتاب إشكاليات التحول الرقمي في عصر التكنولوجيا المتسارعة، مركّزاً على كيفية تمكين الحكومات من قيادة هذا التحول بطريقة استراتيجية ومستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات العامة.

ويستعرض المؤلفون تطبيق ما يُعرف بـ«مجموعة أدوات الاقتصاد الرقمي» في سبع دول نامية.

ويقدّم العمل قراءة تحليلية معمّقة للتجارب التطبيقية في هذه الدول، موثقاً النجاحات التي تحققت، إلى جانب التحديات والإخفاقات التي واجهت الشركاء المحليين خلال تنفيذ برامج التحول الرقمي، كما يناقش الكتاب البعد السياسي والاقتصادي لهذا التحول، مبرزاً دور السياسات البيروقراطية والمصالح الاقتصادية في تسريع أو إعاقة مسارات الرقمنة.

ولا يقتصر الكتاب على الجانب النظري، بل يقدّم دليلاً عملياً لصنّاع القرار، من خلال إطار مفاهيمي يوضح كيفية تبني استراتيجيات رقمية فعّالة، بما يشمل رقمنة الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم، وتطوير منصات رقمية لتبادل السلع والمعلومات، وتعزيز بناء الشبكات الاقتصادية عبر التقنيات الحديثة.

ويأتي هذا الإصدار في سياق حرص مشروع كلمة للترجمة على نقل أحدث ما توصلت إليه الأدبيات العالمية في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، بما يدعم صناع القرار والباحثين في العالم العربي، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي.