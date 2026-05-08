السبت 9 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«جمعة الماجد» و«دبي للثقافة» ينظمان «الكتاب النادر»

فهد المعمري
9 مايو 2026 01:19

دبي (الاتحاد)

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، محاضرة افتراضية بعنوان «الكتاب النادر: قراءة في المعايير والببليوجرافيا»، قدّمها فهد علي المعمري، بحضور عدد من المهتمين والمتخصصين.  
وهدفت المحاضرة إلى تعزيز الوعي بأهمية الكتب النادرة بوصفها جزءاً من التراث الثقافي والمعرفي، وتسليط الضوء على المفاهيم والتعريفات المرتبطة بهذا المجال. 
وتناول المعمري خلال المحاضرة المعايير التي يُحدَّد على أساسها الكتاب النادر، ومنها: قِدم تاريخ الطباعة، والطبعات الأولى الصادرة منذ منتصف القرن الخامس عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر، إضافة إلى مطبوعات المكتبات التاريخية.
كما تطرّق إلى مفهوم الكتاب الإماراتي النادر ومعاييره، مستعرضاً ببليوجرافيا لعدد من العناوين النادرة. وفي الختام، فُتح باب النقاش حيث تفاعل الحضور بطرح الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عنها المحاضر.

