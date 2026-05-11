متحف زايد الوطني يحتفي باليوم العالمي للمتاحف ببرنامج ثقافي تفاعلي يمتد 3 أيام

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم العالمي للمتاحف من خلال برنامج ثقافي يمتد على مدى ثلاثة أيام بعنوان «عطلات نهاية الأسبوع في متحف زايد الوطني: اليوم العالمي للمتاحف»، وذلك خلال الفترة من يوم السبت 16 مايو إلى يوم الاثنين 18 مايو 2026.. مقدّماً سلسلة من التجارب التفاعلية، وورش العمل الإبداعية، والعروض الحية، والأنشطة الإرشادية التي تحتفي بدور المتاحف بوصفها منصات للحوار الثقافي، وحفظ الذاكرة، وتعزيز التواصل بين الثقافات والمجتمعات. ويأتي هذا البرنامج تزامناً مع اليوم العالمي للمتاحف، المناسبة السنوية التي تسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تؤديه المتاحف في بناء جسور التواصل الثقافي وتعميق التفاهم الإنساني، من خلال تجارب تُقرّب الزوّار من التراث والمعرفة والإبداع. ويتضمن البرنامج: «نسج سوار من السدو»: تجربة عملية يبتكر خلالها الزوّار أساورهم الخاصة، مع استكشاف الدلالات الثقافية والجمالية لفن السدو بوصفه إحدى الحرف التقليدية الأصيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.«إيقاعات تجمعنا - فنون الأداء التقليدية»: عروض حية لفني «النهمة» و«الآهلة»، تحتفي بالموروث الموسيقي الشعبي من خلال الإيقاعات الجماعية والأصوات والحركات التي تجسّد معاني الوحدة والفرح والهوية المشتركة. «لحظاتنا الثمينة»: تجربة تفاعلية تدعو العائلات إلى توثيق ذكرياتهم ولحظاتهم الملهمة المستوحاة من صالات العرض ومقتنيات المتحف، عبر أركان مخصصة للذكريات موزعة في أنحاء المتحف. «قصص عبر المقتنيات»: تجربة إرشادية يقودها فريق أمناء المتحف والمقتنيات، تُروى خلالها قصص ترتبط بتراث دولة الإمارات وبيئتها والحياة اليومية فيها من خلال مجموعة مختارة من القطع والمقتنيات. «إيقاعات تجمعنا - فنون الأداء المعاصرة»: عروض موسيقية حيّة يقدّمها عدد من المواهب الفنية المقيمة في دولة الإمارات، في احتفاء بالتنوع الثقافي وروح الإبداع المشترك. «ورشة التقاط الذكريات»: بالتعاون مع «لئلا ننسى»، تتيح الورشة للزوار تحويل الصور الشخصية أو الأرشيفية إلى أعمال فنية ملموسة باستخدام الرمل وقطع البلاط ومواد طبيعية متنوعة، مع توثيق ذكرى أو قصة ترتبط بكل قطعة. وتتاح الورشة مجاناً دون تسجيل مسبق للأعمار من 10 سنوات فما فوق. «اصنع دبوساً بلمستك الخاصة»: تجربة تفاعلية تتيح للزوار اختيار صور مستوحاة من المتحف وتحويلها إلى تذكار شخصي يمكن الاحتفاظ به. «رحلة عائلية للبحث عن الكنز»: مغامرة تفاعلية تتيح للعائلات استكشاف المتحف بطريقة ممتعة، مع توفر بطاقات النشاط في مكتب التذاكر والاستعلامات. وسيحظى جميع زوّار متحف زايد الوطني بدخول مجاني لحضور برنامج «عطلات نهاية الأسبوع في متحف زايد الوطني».