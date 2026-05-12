"منشورات القاسمي" تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب

الشارقة (الاتحاد)

تشارك منشورات القاسمي في معرض الدوحة الدولي للكتاب خلال الفترة من 14 إلى 23 مايو عام 2026، الذي بات يُعد حدثاً ثقافياً بارزاً يجمع دور نشر عربية وعالمية، ويشهد فعاليات ثقافية وفنية متنوعة. وتكمن أهمية منشورات القاسمي في توثيق التاريخ والهوية الوطنية، إذ ترتكّز بشكل أساسي على مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي تُعد مرجعاً تاريخياً موثوقاً، يقوم على تصحيح المفاهيم التاريخية وتقديم روايات دقيقة مبنية على وثائق ومخطوطات أصلية حول تاريخ الخليج والمنطقة. وتسهم هذه المشاركات في الترجمة والتبادل وتوفير مؤلفات سموه بلغات عالمية عديدة، ما يفتح باب الحوار بين الشرق والغرب، وإبراز الوجه الحضاري لتسليط الضوء على الدور الريادي للشارقة كعاصمة عالمية للكتاب. ودعم الباحثين والأكاديميين.

وسيعرض الجناح الإصدار الأحدث لصاحب السمو وهو «الأميرة المغولية ودموع الشفقة»، رواية تاريخية موثقة لأميرة مغولية شابة تدعى «كوكاجين»، بالغة الجمال، يُدفع بها إلى الأهوال والمصائب، وهي لا تملك إلّا أن تذرف الدموع بصمت. أما في مجال السيرة والأدب، فقد أصدرت منشورات القاسمي العديد من الأعمال الروائية، مثل: رواية «الخنجر المرهون» و«ذكريات مصرية»، و«في الشندغة عشت ليالي وأياماً» و«الجريئة»، وهي من الروايات التاريخية التي تشكل مشروعاً سردياً متكاملاً عند سموه. بالإضافة إلى المؤلفات الأخرى في مختلف حقول المعرفة، وأبرزها كتاب: «مختارات من جِرون نامه»، الذي قام سموه بتحقيقه لأهميته التاريخية، حيث عثر سموه على نسخة من مخطوط «جِرُون نامه» في عام 1994م، في المكتبة البريطانية، ومؤرخ بتاريخ 1697م، وقد كُتب باللغة الفارسية شعراً. وستعرض منشورات القاسمي مجموعة من الإصدارات السابقة لمؤلفات الشيخ الدكتور سلطان القاسمي منها: موسوعة «تاريخ القواسم»، وتقع في خمسة مجلدات تتناول تاريخ القواسم الكرام على مدى فترات طويلة، لتكون فرصة للجمهور للتعرف على إصدارات الدار المسرحية والتاريخية. سيجد الزائر أيضاً مجموعة مسرحيات سلطان القاسمي، التي تتناول قضايا الصراع بين الحق والباطل، والتاريخ العربي والإسلامي، مثل: مسرحية «مجلس الحيرة»، و«البرّاق وليلى العفيفة»، و«الرداء الملطخ بالدماء» و«النمرود» و«داعش والغبراء». وفي المعاجم اللغوية، هناك «المعجم التاريخي للغة العربية»، فرغم أنه مشروع قومي يشرف عليه مجمع اللغة العربية، فإن «منشورات القاسمي» تلعب دوراً محورياً في عرضه وتوزيعه، إذ تم إنجاز عشرات المجلدات التي توثّق تاريخ الألفاظ العربية عبر العصور. وتحرص منشورات القاسمي على مواكبة الفعاليات المعرفية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يعدّ معرض الدوحة الدولي للكتاب واحداً من أبرز الأحداث السنوية التي تسهم في إثراء الحراك الفكري والثقافي في العالم العربي، ما يتيح لعشاق الكتاب والمعرفة الفرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق التعاون داخل الأوساط المعرفية بما يشكل دافعاً إضافياً لحركة التأليف والنشر.