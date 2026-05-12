التعليم والمعرفة

«الشارقة للفنون» تقدم «ضد السكون» في «آرت دبي»

عروض أدائية حية عبر الصوت والموسيقى والحركة (من المصدر)
13 مايو 2026 01:19

الشارقة (الاتحاد)

تقدّم مؤسسة الشارقة للفنون برنامجاً من العروض الأدائية الحية بعنوان «ضد السكون»، ضمن النسخة العشرين من معرض آرت دبي، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 17 مايو 2026 في مدينة جميرا، بمشاركة فنانين يعملون عبر الصوت والموسيقى والحركة.
يُفتتحُ البرنامج يوم الجمعة 15 مايو بعرض «لورانس» للمخرج والكاتب مهند كريم كزار، بمشاركة محمد علي يوسف سلامة في تصميم الفيديو والإضاءة، وعبدالله الخديم في الأداء، ويواجه العمل السردية الاستعمارية المرتبطة بشخصية توماس إدوارد لورانس والثورة العربية الكبرى (1916 - 1918)، حيث يستند كزار إلى تاريخ عائلته الشخصي، إلى جانب الأرشيف والذكاء الاصطناعي، لإعادة مساءلة الكيفية التي كُتب بها هذا التاريخ ودوافعه السياسية والمعرفية.
وفي يوم السبت 16 مايو، تقدّم الفنانة صفا البلوشي عرض «الجسد كشاهد» بمشاركة عمرو زيدان في التأليف الصوتي والموسيقى، وريان حداد في المعالجة البصري، ويتناول العرض العلاقة المعقّدة بين الجسد والذاكرة، متسائلاً عمّا إذا كان الجسد المثقل بذاكرة العنف قادراً على استعادة ذاته كاملة، أم أن شهادته ستظل ممزقة بين ما فُرض عليه وما يسعى إلى استرداده. ويتكشف العمل عبر الحركة والتكرار والمواجهة الحسية، بوصف الجسد مساحة لحمل التواريخ الشخصية والجماعية وتحولاتها.
ويُختتم البرنامج يوم الأحد 17 مايو بعرض «دموع»، وهو مشروع أدائي وموسيقي للفنانة أسترال 82، التي توظّف طبقات صوتية مشبعة بالفقد والأسى لتوجيه الجمهور عبر رنين الذاكرة القادرة على الصمود في زمن الحصار.

