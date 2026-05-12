«الثقافة»: 77 ألف زائر لـ«جناح الحرفيين» في «اصنع في الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت وزارة الثقافة مشاركتها بنجاح في فعاليات النسخة الخامسة من «اصنع في الإمارات» التي أُقيمت خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز «أدنيك» أبوظبي، واستقطب جناح الحرفيين، الذي تم تنظيمه بدعم ورعاية من أدنوك، 77.107 زيارات، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالحرف الإماراتية ودورها في دعم الاقتصاد الإبداعي.

وشهد الجناح زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، وذلك في إطار اهتمام القيادة بتعزيز مسارات التنمية الثقافية، ودعم البرامج التي تسهم في تمكين الحرفيين، وترسيخ حضور الحرف الإماراتية في المشهد الاقتصادي.

وأكد مبارك إبراهيم الناخي، وكيل وزارة الثقافة أن مشاركة الوزارة تعكس التزامها بتعزيز حضور الثقافة ضمن مسارات التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن النتائج المحققة تعكس ثقة المجتمع في المبادرات الثقافية الوطنية.

وقال: «نجحت وزارة الثقافة في تقديم نموذج متكامل يجسّد التحول النوعي الذي يشهده قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ويعكس الإقبال الكبير على جناح الحرفيين حجم الاهتمام المتزايد بالحرف، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني. وحرصنا من خلال هذه المشاركة على تقديم تجربة ثقافية تفاعلية تضع الزائر في قلب المشهد الإبداعي، وتتيح له التعرف عن قرب على مسارات تطوير الحرف التقليدية وتحويلها إلى منتجات مبتكرة قادرة على المنافسة»، مضيفاً: نواصل العمل على تطوير منظومة متكاملة لدعم الحرفيين والمبدعين، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، وتعزيز الشراكات مع مختلف الجهات، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للصناعات الثقافية والإبداعية، ويعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

وقال سيف الفلاحي، رئيس دائرة الموارد البشرية والهوية الوطنية والدعم المؤسسي بالإنابة في «أدنوك»: «تُشكّل الصناعات الإبداعية والحرف التراثية جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي الإماراتي، وتلتزم (أدنوك) بدعم المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على هذا الموروث، وضمان نقله إلى الأجيال القادمة.

وخلال مشاركتها، قدمت وزارة الثقافة باقة متكاملة من الأنشطة والبرامج، التي أبرزت تطور قطاع الحرف الإماراتية، وشملت عروضاً حية للحرف التقليدية، وورش عمل تفاعلية، وجلسات متخصّصة ناقشت مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب استعراض نماذج مبتكرة لدمج الحرف الإماراتية بالتقنيات الحديثة. كما أتاح الجناح للزوّار تجربة تفاعلية مباشرة للتعرف إلى عدد من الحرف التقليدية المرتبطة بالبيئة الإماراتية.

وشكّل الجناح كذلك منصة حيوية لتوقيع أربع اتفاقيات تعاون استراتيجية مع كل من مبادرة الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد، ومركز غرس للتمكين الاجتماعي، وشركة المندوس للتجارة، ومصنع الخزنة للجلود، بهدف دعم الحرفيين والمبدعين الإماراتيين، وتطوير البرامج التدريبية، وتعزيز الصناعات الحرفية المستوحاة من التراث الوطني، بما يسهم في ترسيخ مكانة القطاع الثقافي والإبداعي كرافد اقتصادي مستدام. بالإضافة إلى تفعيل التعاون القائم بين الوزارة و«أدنوك» من خلال إطلاق مبادرات داعمة للمبدعين والحرفيين، ودعم الترويج للمنتجات الثقافية الوطنية، بهدف تمكين المواهب الإماراتية، وتعزيز حضورها في مختلف المجالات الثقافية والإبداعية.