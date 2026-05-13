قصائد تلامس الإنسان والحياة والواقع في بيت الشعر

الشارقة (الاتحاد)

نظّم بيت الشعر في الشارقة أمسية شعرية يوم الثلاثاء 12 مايو 2026، شارك فيها كل من الشعراء سعيد المنصوري، وعبد الرحمن عكاشة، ومجد إبراهيم، ووسام العاني، بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكي مدير البيت، إضافة إلى جمهور واسع من النقاد والشعراء ومحبي القصيدة.

قدّم الأمسية الأستاذ كاميران كنجو، شكر في بدايتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، على دعمه ورعايته للأدب، ومما جاء في تقديمه: نلتقي الليلة في أمسية من أمسيات بيت الشعر في الشارقة، هذا البيت الذي يفتح فضاءاته للقلوب العاشقة لديوان العرب، للشعر الذي لا تنتهي عجائبه، ولا تغيب عن الأيادي دهشته.

افتتح القراءات الشاعر سعيد المنصوري الذي عبّقت قصائده بنفحة إنسانية وروحية عميقة، يقول في مطلع قصيدة بعنوان «فراغ واسمه الإنسان»:

مَتىَ يَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ

تَسْأَلُ عَنْ أَسَى الإِنْسَانْ

تُحِسُّ بِقَسْوَةِ الأَلَمِ،

وَتَعْرِفُ لَوْعَةَ الحِرْمَانْ

وفي قصيدة بعنوان «نور وجهك» وهي مناجاة تنبع من الروح، تأملت مخلوقات الخالق وعظمة قدرته، حيث يقول:

مِنْ نُورِ وَجْهِكَ نُورٌ في السَّمَاوَاتِ

وَمِنْ سَنَا وَحْيِكَ القُدْسِيِّ أَبْيَاتِي

يَا رَبِّ لُطْفاً بِعَبْدٍ عُمْرُهُ قَلَقٌ

وَرُوحُهُ غَرِقَتْ في بَحْرِ أَنَّاتِ

تلاه الشاعر عبد الرحمن عكاشة، الذي استهل مشاركته بقصيدة عن الشارقة بعنوان «منابع العز» يقول في بدايتها:

يَا دَهْشَةً نَسَجَتْ مِنْ حُلْمِنَا غَدَنَا

وَأَلْبَسَتْ جَسَدَ التَّارِيخِ مَا حَسُنَا

تَرَكْتُ قَلْبِي عَلَى أَبْوَابِ رَوْعَتِهَا

فَالشَّارِقِيُّ أَرَى فِي رُوحِهِ مُدُنَا

ثم قدم قصائد متنوعة إحداها كانت في رثاء والده بعنوان «في رثاء أبي» نستشف منها لوعة الفقد وإحساس اليتم.

تلاه الشاعر مجد إبراهيم الذي قدم باقة من القصائد الوجدانية التي لوّنها بلغة شفيفة وصور أنيقة، ففي قصيدة «بيدر الزمن» يستعرض رحلة الإنسان في الحياة، حيث يقول في مطلعها:

الشَّمْسُ أَغْفَتْ ويَصْحُو شاحِباً قَمَرُ

والرِّيْحُ تَمْشِي على صَمْتٍ فيَنْكسِرُ

يَحْنُو السَّحابُ على بَدْري ويَحْضُنُهُ

فيَنْتَشِي النَّوْمُ في الجَفْنَيْنِ والسَّهَرُ

وفي قصيدة بعنوان «ترنيمة العشق» نسمع غناء الذات وفلسفة المحبة، حيث يقول:

أَبَعْدَ العَدْلِ آثَرْتِ التَّجَنِّيْ

وَجِئْتِ اليَوْمَ تَقْتَصِّيْنَ مِنِّي؟

هِيَ الرَّغَباتُ في دُنْيا الأمانِيْ

وَهَلْ يُجْزى المُحِبُّ على التَّمَنِّي؟

كِلانا واحِدٌ فِيْما كَتَمْنا

كَرُوْحِ الغابِ تَسْكُنُ كُلَّ غُصْنِ

واختتم القراءات الشاعر العراقي وسام العاني، الذي قدم قصائد تعبّر عن تجربته الحياتية وتحاور الزمن، بلغة عالية وخيال محلّق، يقول في قصيدة بعنوان «أغصان بلا ذاكرة»:

يوماً ستنتصر الحياةُ ونخسرُ

دورُ الهزيمةِ بيننا يتكرّرُ

في المسرحِ الغجريِّ لا بطلٌ سوى

الترحالِ والأسماءُ قد تتغيّرُ

وفي قصيدة بعنوان «الأشباه والنظائر» نشهد صراعاً بين الانكسار والقوة عبر مكاشفات وجدانية جريئة تعيد تشكيل الواقع، يقول فيها:

قديمٌ مثلُ أحزان الضفائر

ومثل الدمع في عين المسافرْ

ومثل الكحل ترسمه الصبايا

وقد عاد الجنود من الخسائرْ

ومثل يدٍ ترى جسداً وحيداً

يغادره الجميع ولا تغادرْ

ومثل الغيم والصحراء أمٌّ

توزعُ ظلّه بين العشائرْ

وفي الختام كرّم الشاعر محمد البريكي الشعراء المشاركين ومقدم الأمسية.