الخميس 14 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يكرم الجهات الحكومية الفائزة بـ«التميز الأرشيفي»

عبدالله آل علي خلال حفل التكريم (من المصدر)
14 مايو 2026 01:24

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«التعليم والتنمية البشرية والمجتمع»: رؤية مريم بنت محمد بن زايد نموذج وطني ملهم في دعم المبادرات
الإمارات: حرية الملاحة البحرية في المضائق الدولية حقٌّ مكفول وفق القانون

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية احتفالاً بجائزة «التميز الأرشيفي»، كرّم فيه الجهات الحكومية التي تميزت في دعم المنظومة الأرشيفية والحفاظ على ذاكرة الوطن، وذلك تقديراً لجهودها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوثيق وحفظ الوثائق الوطنية.
وقال الدكتور عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية إن الاحتفاء بالجهات الفائزة بجائزة «التميز الأرشيفي» يأتي تقديراً لإسهاماتها الرائدة في دعم العمل الأرشيفي، مشيراً إلى أن جهود الأرشيف والمكتبة الوطنية والجهات الحكومية تتجاوز حدود العمل التوثيقي التقليدي لتشكل رسالة وطنية سامية تهدف إلى صون تاريخ الدولة وحفظ منجزاتها للأجيال القادمة.
وقال إن ذاكرة الوطن تمثل ركيزة أساسية في بناء الأجيال وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز قيم الولاء والانتماء، مؤكداً أن الأمم تُقاس بما تحفظه من تاريخها وبما توثقه من منجزات حضارية وإنسانية، وأضاف أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعدّ الحاضن الأمين لوثائق الوطن والشاهد الحي على مسيرته، حيث يحتفظ بوثائق اليوم لتكون مرجعاً وزاداً لأجيال الغد.
وأشار إلى أن دولة الإمارات، بفضل قيادتها الحكيمة، تمكنت من تحقيق منجزات نوعية وتحويل التحديات إلى فرص نجاح وإنجازات ملهمة، لافتاً إلى أن دور الأرشيف والمكتبة الوطنية يسهم في توثيق هذه المسيرة التنموية وترسيخها في الذاكرة الوطنية. 
وثمّن آل علي جهود كوادر الأرشيف والمكتبة الوطنية في متابعة الأرشيفات الحكومية وتأهيل الكفاءات وتطوير السياسات بما يواكب التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وفي مقدمتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وشمل التكريم عدداً من الجهات الحكومية التي حققت مستويات متقدمة في العمل الأرشيفي، من بينها: ديوان الرئاسة، المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اتحاد الإمارات لكرة القدم، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة سوق المال، اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
عبدالله آل علي
الإمارات
عبدالله ماجد آل علي
آخر الأخبار
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
الرياضة
سان جيرمان يحرز لقب الدوري الفرنسي ويتفرغ لموقعة أرسنال
14 مايو 2026
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
الرياضة
سيتي يواصل الضغط على أرسنال بثلاثية بالاس
14 مايو 2026
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
الرياضة
إنتر يطيح لاتسيو ويجمع الثنائية بعد 16 عاماً
14 مايو 2026
ترامب ونائب الرئيس الصيني وإيلون ماسك وإريك ترامب وزوجته خلال حفل استقبال في مطار بكين (رويترز)
الأخبار العالمية
قمة أميركية صينية لمناقشة التجارة الدولية وحرب إيران
14 مايو 2026
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تكثف ضرباتها الجوية على لبنان
14 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©