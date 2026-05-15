«الشارقة للكتاب» ترسّخ شراكاتها الاستراتيجية في ماليزيا

خلال زيارة «الشارقة للكتاب» إلى كوالالمبور (من المصدر)
16 مايو 2026 01:02

كوالالمبور (الاتحاد)

اختتم وفد هيئة الشارقة للكتاب زيارة للعاصمة الماليزية كوالالمبور؛ بهدف توسيع شبكة شراكاتها الدولية في قطاع النشر وصناعة الكتاب واستكشاف نماذج عالمية وأفضل الممارسات الدولية في تقريب الكتب من الجمهور والاستفادة من هذه التجارب في تعزيز مكانة الشارقة مركزاً دولياً لصناعة النشر والكتاب والحوار بين الثقافات.
ركّزت الزيارة على تعزيز التعاون مع الشريك الاستراتيجي للهيئة «بيج باد وولف» ومنظومة «بوك إكسيس» الشركة الأم، والتعرّف إلى منظومة النشر وبيع الكتب بالتجزئة في ماليزيا.
واستكشفت الزيارة التجربة الماليزية في تطوير دور المكتبات بوصفها وجهات ثقافية وسياحية قادرة على استقطاب القراء والعائلات وصنّاع المحتوى والمهتمين بالصناعات الإبداعية.
وبحث وفد الهيئة خلال الزيارة فرص التعاون المحتملة ونماذج الاستثمار والتشغيل والإدارة التي تضمن نجاح المكتبات. 
تأتي مشاركة الهيئة في المعرض في إطار مشروع الشارقة الحضاري القائم على الاستثمار بالمعرفة والنهوض بمقومات الصناعات الإبداعية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، بتوسيع شراكات الهيئة الدولية.
وشملت زيارة وفد هيئة الشارقة للكتاب الذي ضم كلاً من ماجد النعيمي، مدير إدارة الشراكات والاستثمار، وإيمان بن شيبة، مديرة إدارة المبادرات الاستراتيجية والأسواق العالمية، اجتماعاً مع أديبة عمر، الرئيسة التنفيذية لمنصة Kota Buku والحاصلة على المركز الثالث في جوائز ببلش هير للتميز، والتي سبق إدراجها ضمن برامج «هيئة الشارقة للكتاب».
وبحث الطرفان إطلاق مبادرات أدبية وثقافية عابرة للأسواق تستفيد من الحضور الدولي للشارقة وخبرة المؤسسات الماليزية في بناء منصات تربط القراء والناشرين والموزعين والمؤلفين، إلى جانب مسارات تعاون محتملة في برامج التبادل المعرفي وتطوير قدرات العاملين في قطاع الكتاب، وتعزيز وصول المحتوى العربي إلى أسواق آسيوية جديدة.

