«ونَمْضِي» يستكشف مفاهيم الاقتناء والذاكرة وصناعة المكان

دبي (الاتحاد)

قدمت «مقتنيات دبي» معرضاً رئيساً بعنوان «ونَمْضِي» ضمن فعاليات آرت دبي، في مدينة جميرا خلال الفترة من 15 إلى 17 مايو، بمشاركة أعمال فنية من أكثر من 20 مجموعة خاصة. كما تقدم «مقتنيات دبي» برنامجاً من الفعاليات الثقافية المنسقة على مدار أربعة أيام يشمل جولات مع قيّمة المعرض جمانة عباس وسلسلة من الجلسات الحوارية وزيارة إلى استوديو فني، بالإضافة إلى فرصة حصرية لزيارة مجموعة أ.ر.م القابضة الفنية في إتش ريزيدنس، بصفتها الراعي المؤسسي لمقتنيات دبي.

يجمع معرض «ونَمْضِي» فنانين من غرب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب آسيا لاستكشاف كيفية تشكّل مفهوم الانتماء عبر الزمن. ويطرح المعرض رؤى حول جماليات التلاقي من خلال الأبعاد المعمارية والاجتماعية والسياسية والشخصية والحياة الجماعية، عبر مسارات موضوعية متعددة تتناول كيفية بناء المجتمعات واستمرارها وقدرتها على المضي قدماً عبر الزمن.

ويضم المعرض أكثر من 30 عملاً فنياً من 20 مجموعة خاصة بارزة في الإمارات، بما في ذلك مقتنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، إلى جانب أكثر من عشرين مجموعة أخرى. ومن أبرز الأعمال المعروضة أعمال لرواد الفن الحديث والمعاصر في المنطقة، من بينهم محمد أحمد إبراهيم وكمال إبراهيم إسحاق وليلى نسيب وإبراهيم الضاحك وتشمل أعمالاً في التجريد والتصوير والتجارب الفنية المعاصرة.

وقالت منى فيصل القرق، رئيسة اللجنة الفنية لمقتنيات دبي، الرئيس التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «ويستهل معرض (ونَمْضِي) أعماله بلوحات للفنانتين غازبية سري وزينب من مقتنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الخاصة. وتستكشف هذه الأعمال تفاصيل الحياة الحضرية، وتؤكد أن مدناً مثل دبي تتشكل هويتها من خلال حياة سكانها وتجاربهم وانتمائهم إليها. وتجسد (مقتنيات دبي) رؤية تهدف إلى سرد قصص الإمارة والمجتمعات التي تسهم في تشكيل هويتها».

وأضافت بينيديتا غيون، المديرة التنفيذية لمجموعة آرت دبي: «يعكس هذا العرض اهتمام (مقتنيات دبي) بإبراز ثراء المشهد الفني في المنطقة وتشابكاته الثقافية والإنسانية. وإلى جانب معرض (ونَمْضِي)، يضم البرنامج سلسلة من اللقاءات والجلسات الحوارية التي تجمع نخبة من أبرز الأصوات في القطاع الثقافي، ونتطلع إلى استقبال الزوار خلال هذا الأسبوع الفني المميز».