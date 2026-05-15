عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يختتم مشاركته في «الرباط للكتاب»

علي بن تميم خلال ندوة الصناعات الثقافية والإبداعية (من المصدر)
16 مايو 2026 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز أبوظبي للغة العربية مشاركته في المعرض الدولي للكتاب والنشر في الرباط، الذي أُقيم خلال الفترة من 30 أبريل إلى 10 مايو 2026، واستقطب جناح المركز نخبة من الكتّاب والمثقفين والعاملين في قطاع النشر، إلى جانب جمهور واسع من زوّار المعرض.
وشهد الجناح إقبالاً كبيراً على اقتناء إصدارات المركز النوعية، ما أدى إلى نفاد جميع النسخ المتوافرة، في مؤشر يعكس المكانة المتقدمة التي رسّخها المركز في المشهد الثقافي العربي، والثقة المتزايدة التي تحظى بها برامجه وإصداراته المعرفية.

وجاءت هذه المشاركة في إطار حرص المركز على تعزيز حضوره في المعارض الدولية، والتعريف بمبادراته ومشاريعه في مجالات النشر والترجمة، إضافة إلى الترويج للدورة المقبلة من معرض أبوظبي الدولي للكتاب وإصدارات المركز المتنوعة، والوصول إلى فئات واسعة من الجمهور العربي، إلى جانب الوقوف على أحدث ما وصلت إليه صناعة النشر وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة؛ إذ يُعدّ معرض الرباط الدولي للنشر والكتاب من أبرز المعارض الثقافية العربية التي يحرص المركز على المشاركة فيها تأكيداً على العلاقات التاريخية الوثيقة بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، وتكريساً للدور المهم الذي تقوده الثقافة في استمرار الحوار، والتقارب بين الشعوب، في ضوء احتفاء هذه الدورة باختيار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الرباط عاصمة الكتاب العالمية للعام 2026.
وشارك وفد المركز برئاسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، في مجموعة من المحاضرات الثقافية والندوات الفكرية، منها محاضرة حول الصناعات الثقافية والإبداعية، حملت عنوان «التنمية الثقافية وثقافة التنمية»، والندوة التي نظمها «منتدى أبوظبي للسلم» بالتعاون مع سفارة الإمارات في الرباط، بعنوان «حين تصبح المواطنة الحاضنة للتنوع مصدراً للقوة في زمن الأزمات- الإمارات نموذجاً»، إلى جوار الندوة الدولية حول التنمية الثقافية والصناعات الإبداعية التي استضافتها مدينة العيون، كما عقد الدكتور علي بن تميم، سلسلة اجتماعات، للترويج لمشاريع المركز في المغرب، وتعزيز سبل التعاون بين المركز والاتحاد الدولي للناشرين، وجعل معرض أبوظبي الدولي للكتاب منصة رئيسة لتعزيز صناعة النشر الدولية وتعزيز صناعة النشر العربية.
واستقبل عبد السلام بكرات، والي منطقة العيون بالمملكة المغربية، وفد مركز أبوظبي للغة العربية برئاسة الدكتور علي بن تميم، وبمشاركة نخبة من المثقفين الإماراتيين والمغاربة والعرب، في إطار مشاركة المركز في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز حضور اللغة العربية، ودعم استخدامها في مجالات التعليم والإعلام والإبداع، إلى جانب التأكيد على أهمية تطوير المحتوى العربي، ومواكبة تحولات العصر الرقمي، بما يكرس مكانة اللغة العربية عالمياً.

