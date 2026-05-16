«نور وسلام» يستقبل زوّاره مجاناً

أبوظبي (وام)



امتداداً لرسالته الحضارية في صون الموروث الثقافي الإسلامي، يتيح مركز جامع الشيخ زايد الكبير للضيوف زيارة متحف «نور وسلام» مجاناً، خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. ويستقبل المتحف الزوّار يومياً من الساعة الـ 9:00 صباحاً حتى الـ 10:00 مساءً، ويقدّم لهم رحلة ثقافية تفاعلية تجمع بين المعرفة والاكتشاف، من خلال جولات متخصصة يقدّمها اختصاصيو الجولات الثقافية، يصحبون خلالها الضيوف في رحلة لاكتشاف كنوز الحضارة الإسلامية، ويطلعونهم على مقتنيات نادرة ومعروضات تمزج بين الأصالة والإبداع.