مكتبة محمد بن راشد تعزّز مهارات الشباب في جلسة التأثير والتواصل الفعّال

دبي (الاتحاد)

نظّمت مكتبة محمد بن راشد جلسة رئيسية بعنوان «مهارات التأثير والتواصل الفعّال»، والتي قدّمها المتحدث التحفيزي الدولي والمؤلف كردان، وذلك ضمن جهود المكتبة الرامية إلى دعم التطوير المهني وتمكين الشباب وتعزيز المهارات القيادية والتواصلية لدى أفراد المجتمع.

وتناولت الجلسة أهمية التواصل الفعّال، وبناء الثقة القيادية، ومهارات التقديم في عالم اليوم سريع التغيّر، من خلال مجموعة من المحاور العملية التي تسهم في تطوير مهارات التأثير والظهور الاحترافي، إلى جانب التأكيد على أن التواصل أصبح عنصراً أساسياً في بناء القيادات وتحقيق النجاح المهني والمؤسسي.

وشملت الجلسة عدداً من الموضوعات المهمة، أبرزها تأثير مهارات التواصل على القيادة والتطور المهني، وتقنيات التغلب على الخوف أثناء التحدث أمام الجمهور وبناء الثقة بالنفس، بالإضافة إلى استراتيجيات إعداد عروض تقديمية مؤثرة وقادرة على ترك انطباع مستدام لدى الجمهور. كما تطرّقت إلى أهمية الذكاء العاطفي ومهارات حل المشكلات في تعزيز جودة التواصل داخل بيئات العمل المختلفة.

كما ركّزت على أهمية إعداد الشباب الإماراتي والمهنيين لتمثيل أنفسهم ومؤسساتهم بثقة وكفاءة على المستويين المحلي والدولي، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء كوادر وطنية تمتلك مهارات القيادة والتأثير وصناعة المستقبل.

وسلّطت الجلسة الضوء على دور مهارات التواصل في تمكين القادة الشباب ليكونوا مساهمين أكثر فاعلية في دعم رؤية دولة الإمارات المستقبلية ومسيرة التنمية المستدامة، من خلال تعزيز قدرتهم على الحوار والإقناع والعمل ضمن فرق متنوعة ومتغيرة.

ويُعد المدرّب كردان من المتخصصين في مجالات القيادة والتواصل والتحدث أمام الجمهور، حيث قدم برامج تدريبية ومبادرات لتطوير مهارات الشباب والمهنيين في دولة الإمارات، من بينها برنامج «قيادات الشباب الإماراتي» بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب.

والجدير بالذكر أن مكتبة محمد بن راشد أولت منذ تأسيسها اهتماماً خاصاً ببرامج الخطابة العامة والتواصل الفعّال، انطلاقاً من دورها الثقافي والمعرفي في تنمية المهارات الشخصية والمهنية، وخلق منصات حوارية وتدريبية تسهم في إعداد جيل قادر على التعبير والتأثير والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الثقافية والمجتمعية.