الإثنين 18 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

مدير عام «الشارقة للمتاحف»: تكريم الذاكرة  الإنسانية والوعي المعرفي

ميساء السويدي
18 مايو 2026 02:14

الشارقة (الاتحاد)

أكدت ميساء سيف السويدي، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، أن هذه المناسبة السنوية تُمثّل وقفة فخر واعتزاز بما حققته إمارة الشارقة من منجزات حضارية، مشيرةً إلى أن الاحتفاء بالمتاحف يُعد تكريماً للذاكرة الإنسانية والوعي المعرفي الذي ينمو على أرض الإمارة.

أخبار ذات صلة
%40 نسبة الإنجاز في مشرع تمديد خطوط المياه في الشنوف
«خيرية الشارقة» تطلق مبادرات إنسانية في عشر ذي الحجة

وأكدت السويدي أن النهضة المتحفية الشاملة التي تشهدها الشارقة هي تجسيدٌ حي للرؤية الاستشرافية والحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تلك الرؤية التي لم تكتفِ بجعل الشارقة عاصمةً للثقافة العربية والإسلامية فحسب، بل حوّلتها إلى وجهة عالمية رائدة، حيث أرسى سموّه دعائم بيئة ثقافية متكاملة، تُعد فيها المتاحف ركيزة أساسية ومنصات حيوية للإثراء الفكري وتعزيز الوعي المجتمعي. موضحة، أن القطاع المتحفي في الإمارة يحظى بمكانة استثنائية في فكر سموّه، كونه يمثّل «الحارس الأمين» للهوية الوطنية والموروث الحضاري.
وتابعت: «إن متاحفنا اليوم هي القلب النابض الذي يضخّ المعرفة في عروق الأجيال، فهي لا تكتفي بصون كنوز الماضي، بل تُعيد صياغتها بأساليب مبتكرة وتفاعلية تجعل من التاريخ مادة حية تُلهم الأجيال القادمة، وتغرس في نفوسهم قيم الانتماء والاعتزاز بجذورهم الأصيلة».
ولفتت السويدي إلى التحول النوعي في مفهوم المتاحف داخل إمارة الشارقة، مؤكدةً أن المتاحف تطورت لتصبح مؤسسات تعليمية وبحثية متكاملة، ومساحات إبداعية مفتوحة للحوار الإنساني والتبادل الثقافي، الأمر الذي ساهم في بناء جسور ممتدة مع مختلف الحضارات والشعوب، وعزّز من تنافسية الشارقة وحضورها المؤثّر على الخريطة الثقافية والسياحية العالمية.
وجدّدت السويدي التزام هيئة الشارقة للمتاحف بمواصلة أداء رسالتها السامية، عبر أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في الإدارة المتحفية، وتصميم تجارب استثنائية تواكب تطلعات المجتمع بفئاته كافة، وبما ينسجم مع التوجّهات المستقبلية للإمارة في تحقيق تنمية ثقافية مستدامة، تجعل من المعرفة حقاً متاحاً للجميع ومحرّكاً رئيساً للنمو الاجتماعي والفكري.

الشارقة
هيئة الشارقة للمتاحف
اليوم العالمي للمتاحف
المتاحف
الثقافة
آخر الأخبار
هلال الشهر
الأخبار العالمية
دول أعلنت موعد عيد الأضحى 1447 هـ
اليوم 18:10
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
الأخبار العالمية
قرقاش: القمة الخليجية الأوروبية تعكس أهمية الشراكات الجادة
18 مايو 2026
ترامب يتحدث إلى الصحافة على متن طائرة الرئاسة الأميركية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: الوقت يداهم إيران ومن الأفضل التحرك سريعاً
18 مايو 2026
حملة اعتقالات بالضفة الغربية والقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق في انتهاكات إسرائيل ضد الأسرى
18 مايو 2026
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
الأخبار العالمية
«الإخوان».. بيئة خصبة لتغذية التطرف والعنف
18 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©