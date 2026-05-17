مدير عام «الشارقة للمتاحف»: تكريم الذاكرة  الإنسانية والوعي المعرفي

أكدت ميساء سيف السويدي، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، أن هذه المناسبة السنوية تُمثّل وقفة فخر واعتزاز بما حققته إمارة الشارقة من منجزات حضارية، مشيرةً إلى أن الاحتفاء بالمتاحف يُعد تكريماً للذاكرة الإنسانية والوعي المعرفي الذي ينمو على أرض الإمارة.

وأكدت السويدي أن النهضة المتحفية الشاملة التي تشهدها الشارقة هي تجسيدٌ حي للرؤية الاستشرافية والحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تلك الرؤية التي لم تكتفِ بجعل الشارقة عاصمةً للثقافة العربية والإسلامية فحسب، بل حوّلتها إلى وجهة عالمية رائدة، حيث أرسى سموّه دعائم بيئة ثقافية متكاملة، تُعد فيها المتاحف ركيزة أساسية ومنصات حيوية للإثراء الفكري وتعزيز الوعي المجتمعي. موضحة، أن القطاع المتحفي في الإمارة يحظى بمكانة استثنائية في فكر سموّه، كونه يمثّل «الحارس الأمين» للهوية الوطنية والموروث الحضاري.

وتابعت: «إن متاحفنا اليوم هي القلب النابض الذي يضخّ المعرفة في عروق الأجيال، فهي لا تكتفي بصون كنوز الماضي، بل تُعيد صياغتها بأساليب مبتكرة وتفاعلية تجعل من التاريخ مادة حية تُلهم الأجيال القادمة، وتغرس في نفوسهم قيم الانتماء والاعتزاز بجذورهم الأصيلة».

ولفتت السويدي إلى التحول النوعي في مفهوم المتاحف داخل إمارة الشارقة، مؤكدةً أن المتاحف تطورت لتصبح مؤسسات تعليمية وبحثية متكاملة، ومساحات إبداعية مفتوحة للحوار الإنساني والتبادل الثقافي، الأمر الذي ساهم في بناء جسور ممتدة مع مختلف الحضارات والشعوب، وعزّز من تنافسية الشارقة وحضورها المؤثّر على الخريطة الثقافية والسياحية العالمية.

وجدّدت السويدي التزام هيئة الشارقة للمتاحف بمواصلة أداء رسالتها السامية، عبر أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في الإدارة المتحفية، وتصميم تجارب استثنائية تواكب تطلعات المجتمع بفئاته كافة، وبما ينسجم مع التوجّهات المستقبلية للإمارة في تحقيق تنمية ثقافية مستدامة، تجعل من المعرفة حقاً متاحاً للجميع ومحرّكاً رئيساً للنمو الاجتماعي والفكري.