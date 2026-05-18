انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق في السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل (21 مايو) فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي، الذي تنظّمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة.

ويُعنى المهرجان، الذي انطلقت دورته الأولى عام 2016، بالعروض المسرحية الثنائيّة (الديودراما)، التي تستلهم جمالياتها ودلالاتها من التفاعل الدرامي بين شخصيتين على الخشبة.

وفي مؤتمر صحفي حضره عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح، أكدت رئيسة اللجنة الإعلامية للمهرجان مريم المعيني، أهمية الفضاءات المسرحية والأنشطة والفعاليات الإبداعية التي يخلقها المهرجان للفنانين والنقاد والجمهور، للتلاقي والتحاور وتبادل الأفكار، حيث سيشهد المهرجان تنظيم ملتقى الشارقة الحادي والعشرين للمسرح العربي، والذي يقرأ مستجدات الساحة العربية في هذا المجال عبر جملة من المحاور، وكذلك استضافة نخبة من الفاعلين في المشهد المسرحي المكرس، لتفعيل حركة البحث المسرحي، تحت عنوان «المسرح والتربية».

وأشارت المعيني إلى ورشات المهرجان المتخصصة، والتي تقام في مجلس أولياء الطلبة بدبا الحصن، تحت عناوين: «التأليف المسرحي.. من الفكرة إلى النص»، بإشراف كمال خلادي، و«التشخيص المسرحي.. الممثل والدور»، بإشراف محمد جمعة، و«الإخراج المسرحي.. رحلة النص إلى العرض»، بإشراف علي يحياوي.

من جهتها، تحدّثت عائشة الكديد، مساعد المنسق العام للمهرجان، حول أسماء ومواعيد العروض المشاركة، والتي تستهلّ في حفل الافتتاح بالمسرحية الإماراتية «أصابع الياسمين»، من تأليف أحمد الماجد وإخراج إلهام محمد، والمسرحية المصرية «دهب» التي تُعرض الجمعة، من تأليف وإخراج عمرو قابيل، والمسرحية التونسية «صوتان تحت الجلد»، والتي تُعرض في اليوم الثالث للمهرجان، من تأليف نور الدين همامي وإخراج ثريا بوغانمي، والمسرحية السورية «حوار» والتي تُعرض في الليلة الرابعة للمهرجان من تأليف وإخراج مأمون الخطيب، كما تُعرض في الليلة الخامسة للمهرجان المسرحية المغربية «انتظار» من تأليف الدكتور محمد العلمي وإخراج محمد رضا التسولي.

كما تلي العروض ندوات تعقيبية تناقش المضامين والجماليات في هذه العروض.