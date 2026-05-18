اختتام احتفالات متحف العين باليوم العالمي للمتاحف بعد برنامج ثقافي استمر ثلاثة أيام

العين (الاتحاد)

اختتم متحف العين بنجاح برنامجه الممتد على مدار ثلاثة أيام، احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف تحت شعار «المتاحف توحّد عالماً منقسماً»، حيث استقبل زوّاراً من مختلف فئات المجتمع للمشاركة في سلسلة من الورش التعليمية التفاعلية والتجارب الثقافية الغامرة خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو.

وشكّل هذا الاحتفاء أول مشاركة للمتحف في اليوم العالمي للمتاحف منذ إعادة افتتاحه في أكتوبر 2025، في خطوة تعكس التزام المتحف بتعزيز الحوار الثقافي، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتقديم تجارب تعليمية تُسهم في ربط الجمهور بتاريخ وتراث دولة الإمارات الغني.

بهذه المناسبة، قال عمر الكعبي، مدير متحف العين: «يمثّل الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف للمرة الأولى بعد إعادة افتتاح متحف العين محطة مهمة تؤكد دور المتحف بصفته مؤسسة ثقافية ديناميكية تخدم المجتمع وتعزّز ارتباطه بالتراث والثقافة»، مضيفاً «يعكس الإقبال الكبير من الزوّار والتفاعل الواسع مع فعاليات البرنامج تنامي اهتمام الجمهور بالمتاحف باعتبارها منصات للحوار والتعلم والتبادل الثقافي. ومن خلال هذه التجارب التفاعلية، نواصل تعزيز الروابط الهادفة بين أفراد المجتمع وتراث دولة الإمارات وهويتها وقيمها الأصيلة».