«اتحاد الكتاب» يُعلن أسماء الفائزين بجائزة غانم غباش

أعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات أسماء الفائزين بجائزة غانم غباش للقصة القصيرة في دورتها السابعة عشرة لعام 2026، والتي شهدت إقبالاً واسعاً، ومشاركة لافتة من المواهب والأقلام الواعدة في فئتيها، القصة القصيرة والمجموعة القصصية، وأسفرت نتائج فئة القصة القصيرة عن فوز منى الحمودي بالمركز الأول عن قصتها «مزاد الظلال»، فيما جاءت فاطمة العامري في المركز الثاني عن قصة «1 من 8 مليار»، وحلّت فاطمة المراشدة في المركز الثالث عن قصة «سادنُ الحرفِ الأخير».

وفي فئة المجموعة القصصية، فاز محمد يوسف زينل بالمركز الأول عن مجموعته «طائفة المنبوذين»، فيما حصلت جواهر سعيد اليماحي على المركز الثاني عن مجموعتها «أصداء الظلال والضوء»، وجاء المركز الثالث مناصفةً بين أسماء الهاملي عن مجموعتها «شواطئ القمر» وطالب غلوم طالب عن مجموعته «ظل الغافة».

وأكدت لجنة التحكيم، برئاسة الأديب ناصر الظاهري وعضوية كلٍّ من الدكتورة بديعة الهاشمي، ولولوة المنصوري، وعبد الفتاح صبري، وإسلام بوشكير، أن الدورة الحالية تميّزت بمستوى فني وأدبي متقدم، حيث خضعت الأعمال المشاركة لتقييم دقيق وفق معايير احترافية شملت الأصالة، والبناء الفني، واللغة، والتقنيات السردية، ما أسهم في إبراز نصوص إبداعية لافتة تعكس تطور المشهد القصصي المحلي.