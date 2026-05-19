الثلاثاء 19 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

رصد بقع ذات أحجام هائلة على سطح الشمس

رصد بقع ذات أحجام هائلة على سطح الشمس
19 مايو 2026 08:33

أفاد مختبر علم الفلك الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية بأن مجموعة من البقع الشمسية، ذات أحجام كبيرة، قد ظهرت على سطح الشمس.

ووفقا للمختبر، تشكلت هذه البقع على الجانب البعيد من الشمس، وقد تصبح من أخطر البقع الشمسية التي ظهرت على الشمس خلال السنوات الأخيرة.

ويشير المختبر، إلى أن مجموعة البقع الضخمة التي تشكلت على الجانب البعيد من الشمس تراقب بواسطة المسبار الفضائي" Solar Orbiter".

 

أخبار ذات صلة
"الفلك الدولي" ينشر أول صورة لهلال شهر "ذو الحجة" من سماء أبوظبي
احتجاب فلكي استثنائي للكوكب القزم "هوميا" الاثنين

ويعتبر العلماء هذا المركز الجديد للنشاط الشمسي من أكبر المراكز التي تم رصدها في السنوات الأخيرة. وقد رصدت ظاهرة مماثلة على سطح الشمس قبل عامين، حيث أدت سلسلة الانفجارات الناتجة إلى حدوث أقوى عاصفة مغناطيسية خلال العشرين عاماً الماضية.

يذكر أن التوهجات الشمسية يمكن أن تسبب عواصف مغناطيسية على الأرض، ما يؤثر على شبكات الطاقة ومسارات هجرة الطيور والحيوانات، ويمكن أن تؤثر العواصف القوية على أنظمة الاتصالات قصيرة الموجة والملاحة، وقد يؤدي ازدياد النشاط الشمسي إلى توسيع النطاق الجغرافي لرصد الشفق القطبي.

المصدر: وام
الفلك
الشمس
آخر الأخبار
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يوجّه باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تشمل جميع إمارات الدولة
اليوم 12:20
«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
الرياضة
«الرياضات المائية» يكشف عن تفاصيل كأس الإمارات للسباحة
اليوم 12:13
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور مديرية شرطة منطقة العين ويطّلع على برامجها التطويرية ومستوى الجاهزية الأمنية
اليوم 12:11
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
الرياضة
دي تسيربي: الكل يريد هبوط توتنهام وهذا أكبر حافز لنا
اليوم 11:49
موانئ أبوظبي وبروج تتعاونان لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات
اقتصاد
موانئ أبوظبي وبروج تتعاونان لاستطلاع فرص إنشاء بوابة تصدير بديلة على الساحل الشرقي للإمارات
اليوم 11:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©