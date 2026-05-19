الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

«جمعة الماجد» و«معبر الحضارات» يبحثان التعاون مع مكتبة الأمبروزيانا في ميلانو

20 مايو 2026 02:39

ميلانو (الاتحاد)

بحث الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، وأحمد عبيد المنصوري، رئيس متحف معبر الحضارات بدبي، آفاق التعاون وتنسيق اتفاقية الشراكة مع المونسنيور الدكتور ماركو نافوني، مدير مكتبة الأمبروزيانا في ميلانو، خلال زيارة عمل إلى المكتبة.
واستعرض المونسنيور الدكتور ماركو نافوني، خلال زيارة الوفد تاريخ مكتبة الأمبروزيانا ودورها المعرفي والأكاديمي منذ تأسيسها عام 1609، معبّراً عن سعادته بتعزيز التعاون بين المؤسسات الثلاث. وأشاد المونسنيور ألبيرتو روكا بدور الإمارات، ممثلة بالمؤسستين، في مجالات ترميم المخطوطات ورقمنة المواد المعرفية، ونشر ثقافة التسامح والتواصل الحضاري عبر المعرفة. وأعرب عن تقديره لما اطلع عليه خلال زيارته السابقة لمركز جمعة الماجد في نوفمبر الماضي، خصوصاً أعمال الترميم والرقمنة، والمختبرات المتخصّصة التي أسهمت في إنقاذ عدد كبير من التراث المعرفي، لا سيما في مناطق وسط وغرب أفريقيا وجنوب وشرق آسيا، وأشار إلى لقائه معالي جمعة الماجد، مثمناً رسالته الإنسانية في خدمة التراث الإنساني، وما استمع إليه من رؤى وإنجازات وطموحات مستقبلية.
وقدم الدكتور فابيو كوسيمانو، مدير الفهرسة والمكتبة الرقمية، عرضاً حول توظيف التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقمنة والتحرير النصي لصور المخطوطات، خاصة العربية منها.
واطلع الدكتور محمد كامل جاد وأحمد عبيد المنصوري خلال الزيارة على خزانة المخطوطات في مكتبة الأمبروزيانا، التي تضم نحو 46 ألف مخطوط، من بينها قرابة 2600 مخطوط عربي، من بينها مجموعة من أنفس المخطوطات العربية واليونانية واللاتينية، كما زار الوفد متحف اللوحات والتحف، وكاتدرائية دومو دي ميلانو، التي شُيّدت بأمر من جيان غاليازو فيسكونتي، أول دوق لميلانو، عام 1386.
وفي سياق متصل، قام الدكتور محمد كامل جاد وأحمد المنصوري بزيارة عمل إلى المكتبة الوطنية برّايدينسي في ميلانو التي تأسّست عام 1770 وتضم ما يقارب مليوناً ونصف المليون كتاب نادر، إلى جانب مجموعة كبيرة من المخطوطات.

 

