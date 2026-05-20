الأربعاء 20 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«دبي للثقافة» تطلق «المسرح والناس» لدعم المواهب المسرحية وتمكين الجيل الجديد

«دبي للثقافة» تطلق «المسرح والناس» لدعم المواهب المسرحية وتمكين الجيل الجديد
20 مايو 2026 23:18

دبي (وام)

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتعاون مع مسرح دبي الوطني سلسلة ندوات حوارية افتراضية بعنوان «المسرح والناس»، في إطار جهودها الرامية إلى دعم الثقافة الإماراتية، وتعزيز حضور الفنون الأدائية، عبر مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالحراك المسرحي، واستعراض التجارب الإبداعية التي تعكس ثراء المشهد الثقافي المحلي.
وشهدت السلسلة تنظيم جلسة بعنوان «اكتشاف المواهب»، بثت عبر منصة «زووم»، وقدمها صانع المحتوى عبد الله الشحي، واستضافت الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، حيث تناولت الجلسة آليات اكتشاف المواهب المسرحية في المجتمع المحلي وسبل تطويرها وصقل قدراتها، إلى جانب استعراض دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسهيل الوصول إلى المبدعين واكتشافهم في مراحل مبكرة.
وسلط غلوم الضوء، خلال الجلسة، على واقع المواهب المسرحية في الدولة والتحديات التي تواجه الشباب عند دخولهم المجال الفني، سواء على المستوى المجتمعي أو المؤسسي، إضافة إلى التحديات النفسية المرتبطة بالخوف من الفشل وضعف الثقة بالنفس، كما تطرق إلى أهمية مساهمات الفنانين الشباب في تقديم رؤى جديدة تعكس تطلعات المجتمع، وضرورة تحويل المسرح إلى مساحة مفتوحة لجميع الفئات العمرية بما يعزز التنوع الثقافي ويثري التجربة الفنية.
وأكد أهمية تحفيز الجيل الجديد على الانخراط في المسرح بوصفه منصة للتعبير عن الذات، مشيراً إلى الدور الحيوي للمؤسسات الثقافية في دعم المواهب عبر البرامج التدريبية والورش المتخصصة، وتهيئة بيئة حاضنة للإبداع.
وأكدت فاطمة الجلاف، مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي، حرص «الهيئة» على رعاية المواهب المسرحية، وتمكينها من تطوير مهاراتها وتشجيعها على تقديم أعمالها أمام الجمهور، بما يسهم في رفد الحركة المسرحية بطاقات شابة قادرة على تعزيز الحراك الثقافي، وحمل رسالة المسرح إلى الأجيال القادمة.
 واختتمت الجلاف: إن سلسلة «المسرح والناس» تهدف إلى فتح حوارات مباشرة مع المبدعين واستكشاف أبرز التحديات التي تواجههم، إلى جانب توفير مساحات تفاعلية تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها، بما يواكب التحولات الثقافية والرقمية المتسارعة في الدولة.

أخبار ذات صلة
120 فائزاً في الدورة الثانية عشرة من جائزة المتوصف
حمدان بن محمد يطلع على جهود جمارك دبي لتعزيز سلاسل الإمداد
دبي للثقافة
دبي
الثقافة
هيئة الثقافة والفنون
المسرح
الفنون
آخر الأخبار
برناردو سيلفا يدعو الجيل الجديد لحمل السيتي على أكتافه
الرياضة
برناردو سيلفا يدعو الجيل الجديد لحمل السيتي على أكتافه
اليوم 23:18
«دبي للثقافة» تطلق «المسرح والناس» لدعم المواهب المسرحية وتمكين الجيل الجديد
التعليم والمعرفة
«دبي للثقافة» تطلق «المسرح والناس» لدعم المواهب المسرحية وتمكين الجيل الجديد
اليوم 23:18
لاعبو التنس يعاقبون رولان جاروس احتجاجاً على العائدات المالية
الرياضة
لاعبو التنس يعاقبون رولان جاروس احتجاجاً على العائدات المالية
اليوم 23:14
الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه
الرياضة
الزمالك يحرز لقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه
اليوم 23:07
علي محمد البلوشي
علوم الدار
النائب العام لإمارة أبوظبي: أمر رئيس الدولة الإفراج عن نزلاء في مراكز الإصلاح يدعم مستهدفات «عام الأسرة»
اليوم 23:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©