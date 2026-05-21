"سبيس إكس" تخطط لـ 10 آلاف عملية إطلاق سنوياً

تسعى ​شركة "سبيس إكس" إلى تنفيذ عشرة آلاف عملية إطلاق سنويا ‌في ⁠غضون خمس سنوات.

أعلن ذلك بريان بيدفورد رئيس إدارة الطيران الاتحادية بالولايات المتحدة، موضحاً أنه ‌التقى ⁠جوين شوتويل رئيسة ​شركة ⁠سبيس إكس، وأطلعته على الهدف ⁠الجريء للشركة، ضمن رؤيتها الخمسية.

وذكر بيدفورد انه لا يعتقد ​أن ‌إدارة الطيران الاتحادية هي ​العائق الذي يحد من ​زيادة عمليات الإطلاق ⁠في الوقت الحالي.

وفي سياق متصل نشر،الأربعاء، ملف إدراج الشركة في البورصة، وهو يستعرض الخطوط العريضة لما قد يشكل واحدة من أضخم عمليات الاكتتاب العام الأولي في التاريخ.

وكشفت الوثيقة التي قدّمت لهيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي المرة الأولى التي تكشف فيها "سبيس إكس" علناً معلومات مالية مفصلة، أن الشركة حققت إيرادات بلغت 18.7 مليار دولار عام 2025 وسجلت خسارة تشغيلية بلغت 2.6 مليار دولار إذ ضخت الأموال في تطوير الجيل التالي من الصواريخ والذكاء الاصطناعي .

ولم تكشف "سبيس إكس" المبلغ الذي تأمل في جمعه في طرحها العام الأولي، والذي ذكرت العديد من وسائل الإعلام أنه يبلغ حوالي 75 ملياراً، ولا القيمة السوقية للشركة عند الطرح.